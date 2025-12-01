"Week-end de la Performance" : la Corse du Taekwondo au rendez-vous de l’exigence

Il y a des week-ends qui marquent une saison. Et d’autres qui marquent durablement une génération.





Trois temps forts, trois intervenants d’élite, une mobilisation venue de toute la Corse. Et surtout, une démonstration concrète de ce que le taekwondo corse est capable de produire lorsqu’il est placé dans un cadre structuré, exigeant et ambitieux.

Un contenu rare, à la hauteur des standards nationaux





Pendant deux jours, les licenciés ont eu accès à un contenu habituellement réservé aux pôles et structures de haut niveau : travail technique de très haut niveau, combat de référence internationale et programme d’Accès au Haut Niveau (PAHN) – Phase 2, mené avec méthode, intensité et statistiques à l’appui

Un week-end dense, parfois rude, toujours exigeant, mais profondément formateur.



Samedi matin : Selgi Leblanc, la précision du champion

Dès le samedi matin, le ton est donné.

Selgi Leblanc, champion d’Europe Technique, anime un stage réunissant 48 participants venus de toute la Corse.

Pendant plusieurs heures, il transmet un contenu d’une grande richesse :techniques détaillées, corrections millimétrées, explications constantes, travail sur le placement, le rythme et la propreté du geste

Un stage mené avec calme, rigueur et précision, à l’image de ce qui caractérise les très grands champions.

En fin de session, Selgi Leblanc propose une séquence freestyle axée sur la détente et les coups de pied sautés acrobatiques. Un moment spectaculaire, mais toujours maîtrisé.

Les retours sont unanimes : ambiance studieuse, sérieuse, appliquée. Selgi Leblanc s’est déclaré particulièrement satisfait du travail mené avec les licenciés corses, saluant leur implication, leur écoute et leur investissement.



Samedi après-midi : place au combat, au plus haut niveau

L’après-midi, le relais est pris par la double championne d’Europe Hajer Mustapha, accompagnée de Fabrice Alegre, entraîneur national.

Ils encadrent un groupe de 40 licenciés, là encore venus de l’ensemble du territoire.

Thème du stage : la neutralisation.

Tout ce qui permet de casser le jeu adverse, fermer les angles, contrôler les distances et imposer son rythme, comme au plus haut niveau international.

Un stage très exigeant physiquement, mais d’une grande richesse technique.

L’énergie communicative de Hajer Mustapha, associée à l’œil expert et à la précision de Fabrice Alegre, a permis de proposer du vrai combat, du vrai niveau, du travail directement exploitable en compétition.



Dimanche : PAHN Phase 2, une journée longue et révélatrice

Le dimanche est entièrement consacré au Programme d’Accès au Haut Niveau – Phase 2, dans la continuité de la Phase 1 organisée en octobre.

La journée est longue, structurée et intense. Le travail se fait en rotations, en opposition permanente, avec plastrons électroniques.

Chaque athlète alterne rôle d’attaquant et de défenseur, consignes précises, relevés statistiques individuels

Le potentiel observé a marqué les encadrants.

Hajer Mustapha et Fabrice Alegre ont souligné la qualité des profils corses et exprimé leur volonté de revenir rapidement pour poursuivre le travail engagé.



Sélections PAHN – Phase 2

À l’issue des délibérations, la Direction Technique Nationale a dévoilé les six athlètes sélectionnés.

Il s'agit de Paul Antoine Broquet (Mugunghwa Corsica), Anna-Maria Fraticelli (Centre Taekwondo Bastia), Adani Océane (Pietrosella Taekwondo) et deCharles Pichot, Alice Bettinger et Théo Ligoule (Les Tigres du Fiumorbu)





Un état d’esprit unanimement salué

Point particulièrement marquant : l’état d’esprit.

Malgré l’intensité et la difficulté, aucun abandon n’a été constaté. Hajer Mustapha a même précisé que, sur ce type d’étapes ailleurs, quatre ou cinq abandons sont fréquents.

Pas en Corse.

Une donnée qui illustre parfaitement l’exemplarité, la résilience et la maturité du taekwondo corse.