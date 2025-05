Vols de cartes bancaires : la gendarmerie appelle à la vigilance en Corse

C’est un scénario qui se répète, presque toujours à proximité d’un distributeur automatique. Une personne effectue un retrait. Un inconnu s’approche, prétend une erreur ou une anomalie. Il détourne l’attention, demande de ressaisir le code. Quelques instants plus tard, la carte bancaire a disparu. Et ce n’est qu’en consultant son compte que la victime découvre l’ampleur de la fraude. "​Dans ces escroqueries, la rapidité d’exécution joue en faveur des malfaiteurs. Une fois la carte subtilisée, les retraits frauduleux peuvent s’enchaîner en quelques minutes. Les victimes, elles, ne se rendent souvent compte du vol que trop tard." expliquent les gendarmes.

Ce stratagème, observé dans plusieurs communes corses, inquiète les forces de l'ordre. « Ces individus profitent de la moindre inattention. Ils agissent avec aplomb, souvent en duo, et visent des personnes seules, parfois âgées », indique la gendarmerie de Corse qui appelle donc à une vigilance accrue.



Les recommandations pour éviter l'escroquerie sont simples : ne jamais retaper son code en présence d’un inconnu, ne pas se laisser distraire, même brièvement, et en cas de comportement suspect, annuler l’opération et s’éloigner immédiatement. Toute tentative ou vol doit être signalée sans délai au 17. L’opposition bancaire doit ensuite être faite dans les plus brefs délais.



Les forces de l’ordre poursuivent les investigations pour identifier les auteurs. En attendant, la consigne est claire : rester sur ses gardes, surtout face à la courtoisie trompeuse de ceux qui, parfois, ne demandent qu’un simple renseignement pour mieux vous dépouiller.