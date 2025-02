Volpajola : Sur la RT 20, une moto flashée à 203 km/h et des excès de vitesse en série

Vendredi 21 février, la brigade motorisée (BMo) de Borgo a procédé à un contrôle de vitesse sur la RT 20, à Volpajola, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Plusieurs infractions ont été relevées, dont une particulièrement marquante : une moto a été flashée à 203 km/h, soit 120 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.



D’autres grands excès de vitesse ont également été constatés : une Jeep circulait à 151 km/h et une Audi a été contrôlée à 141 km/h. Deux autres véhicules ont été enregistrés en dépassement de vitesse entre 30 et 40 km/h.



Les gendarmes rappellent que ces infractions entraînent "des sanctions sévères, parmi lesquelles un retrait immédiat du permis, l’immobilisation du véhicule et une forte amende". Ils alertent sur les dangers de ces comportements et annoncent "un renforcement des contrôles routiers dans les prochaines semaines."