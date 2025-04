Volotea ouvre trois nouvelles liaisons entre la Corse et Rodez

Volotea étoffe son offre au départ de la Corse. Depuis ce week-end, la compagnie aérienne low-cost propose des vols directs entre l’Île et Rodez, dans l’Aveyron. Trois liaisons distinctes ont été mises en service : Ajaccio–Rodez et Bastia–Rodez le samedi, Figari–Rodez le dimanche.

Les premiers vols ont eu lieu samedi 12 avril depuis Ajaccio et Bastia, puis dimanche 13 avril depuis Figari. Pour chacune de ces liaisons, la compagnie opère une rotation hebdomadaire : le samedi pour Ajaccio et Bastia, le dimanche pour Figari. « Nous sommes heureux d’avoir inauguré ce week-end trois nouvelles lignes au départ d’Ajaccio, Bastia et Figari. Ces liaisons illustrent notre volonté de connecter toujours plus efficacement la Corse au reste du territoire, en proposant à nos voyageurs insulaires un accès direct vers l’Aveyron, une région riche de nature, de culture et d’authenticité. Le musee Soulage, l’abbatiale Sainte-Foy de conques, les restaurants gastronomiques et un patrimoine culturel et naturel important sont enfin accessibles à nos clients Corses.. Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre volonté de renforcer la connectivité entre les territoires insulaires et la métropole. » indique Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea.



Volotea revendique actuellement 70 % de l’offre de sièges entre la Corse et le continent sur le segment des liaisons domestiques. "Ces nouvelles lignes viennent compléter un réseau qui compte déjà plusieurs connexions vers des villes moyennes françaises et européennes." lit-on dans un communiqué.



Les billets sont disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie www.volotea.com.