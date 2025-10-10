Voile - Mano à mano en tête du 30e Tour de Corse LV Overseas

Le Tour de Corse LV Overseas comptant pour le championnat d'Europe IRC est entré aujourd'hui dans sa phase décisive. Final Final, skippé par Russel Whitworth, était le premier à passer le Cap Corse en deuxième partie de nuit, jeudi, suivi par Team Guenifey de Kito de Pavant.



Aujourd'hui en milieu de matinée, Final Final était devant Porto, Team Guenifey et Ran (Niklas Zennstrom) se trouvaient un peu plus haut à une dizaine de milles. Une partie de la flotte était pointée au large de Calvi, alors que les autres voiliers étaient entre Bastia et le Cap Corse.



Sur la côte Occidentale la descente était plus rapide. A 15 heures, Final Final était dans les parages de Propriano suivi à distance par Team Guenifey. Deux heures plus tard Final Final avait dépassé Campomoro mais voyait revenir Team Guenifey à un peu plus de 2 milles. Derrière Lisa R (Giovanni di Vicenzo) et Ran(Niklas Zennstrom) étaient voile dans voile. La dernière place du top cinq en temps réel était occupée par Long Courrier de Gery Trentesaux.



Les premiers voiliers sont attendus en tout début de soirée à Bonifacio avec un dénouement en forme de mano à mano entre Final Final et Team Guenifey pour la victoire en temps réel.



Quant au classement en temps compensé, il faudra attendre dimanche et la clôture de la ligne d'arrivée pour en connaître la constitution.