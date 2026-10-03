Voile - IRC Cup et Tour de Corse au programme à Bonifacio

Le Yacht Club de Bonifacio, avec le soutien de la municipalité et de la Communauté de communes du Sud Corse, organise à partir de lundi la 31e édition du Tour de Corse à la Voile LV Overseas. Une édition 2026 qui s’annonce plus dense que les précédentes. En ouverture du traditionnel tour de l’île, dont le départ sera donné jeudi à midi pour un parcours de 250 milles, le club présidé par Michel Mallaroni a en effet décidé d’ajouter deux journées de régates sous les falaises de Bonifacio, mardi et mercredi.
L’objectif est de permettre aux équipages qui le souhaitent de profiter pleinement de leur présence dans l’Extrême-Sud, avec deux journées de compétition supplémentaires avant de s’élancer autour de la Corse. Réunies au Tour de Corse, ces deux journées donnent ainsi naissance à une nouvelle épreuve : la Bonifacio IRC Cup, première du nom. Les équipages qui souhaitent uniquement prendre part au Tour de Corse pourront toutefois toujours le faire.
Une ambition nouvelle pour le Yacht Club de Bonifacio bien décidé à conjuguer événementiel sportif et le domaine économique dans cette arrière-saison dans l'Extrême-sud. Entre 45 et 50 voiliers sont annoncés pour cette 31e édition, qui succède à une version 2025 où Bonifacio avait accueilli le championnat d'Europe IRC.
Après la Swan Bonifacio Challenge et la Cape 31, le Yacht Club de Bonifacio affirme sa capacité à organiser des événements nautiques de portée nationale et internationale, sans oublier, pour autant, les rendez-vous régionaux. Un savoir-faire désormais reconnu et qui pourrait ouvrir d'autres horizons en termes d'organisation.
Les premiers voiliers sont attendus dès cette fin de semaine dans la cité des Falaises, avant le coup d’envoi, mardi, de cette toute première Bonifacio IRC Cup.
L’objectif est de permettre aux équipages qui le souhaitent de profiter pleinement de leur présence dans l’Extrême-Sud, avec deux journées de compétition supplémentaires avant de s’élancer autour de la Corse. Réunies au Tour de Corse, ces deux journées donnent ainsi naissance à une nouvelle épreuve : la Bonifacio IRC Cup, première du nom. Les équipages qui souhaitent uniquement prendre part au Tour de Corse pourront toutefois toujours le faire.
Une ambition nouvelle pour le Yacht Club de Bonifacio bien décidé à conjuguer événementiel sportif et le domaine économique dans cette arrière-saison dans l'Extrême-sud. Entre 45 et 50 voiliers sont annoncés pour cette 31e édition, qui succède à une version 2025 où Bonifacio avait accueilli le championnat d'Europe IRC.
Après la Swan Bonifacio Challenge et la Cape 31, le Yacht Club de Bonifacio affirme sa capacité à organiser des événements nautiques de portée nationale et internationale, sans oublier, pour autant, les rendez-vous régionaux. Un savoir-faire désormais reconnu et qui pourrait ouvrir d'autres horizons en termes d'organisation.
Les premiers voiliers sont attendus dès cette fin de semaine dans la cité des Falaises, avant le coup d’envoi, mardi, de cette toute première Bonifacio IRC Cup.
Le programme de la Bonifacio IRC Cup
Samedi 3 et dimanche 4 octobre : 9h00 – 17h00: Inscription des équipages, Maison des Pêcheurs, Quai Nord
Lundi 5 octobre : 9h00 – 17h00: Inscription des équipages, Maison des Pêcheurs, Quai Nord. 18h00 : Briefing des skippers Bonifacio IRC Cup, Maison des Pêcheurs
Mardi 6 octobre : 10h00 – 17h00: première journée régates Inshore Bonifacio IRC Cup
Mercredi 7 octobre : 10h00 – 17h00: deuxième journée régates Inshore Bonifacio IRC Cup. 17h30 : Briefing des skippers, Maison des Pêcheurs. 19h00: Cocktail des marins Tour de Corse LV Overseas, Café de la Poste
Jeudi 8 octobre : 12h00 : Départ du Tour de Corse LV Overseas
Dimanche 11 octobre : 12h00 : Fermeture de ligne du Tour de Corse LV Overseas. 13h00
: Remise des prix du Tour de Corse LV Overseas et du Bonifacio IRC Cup Maison des Pêcheurs
Lundi 5 octobre : 9h00 – 17h00: Inscription des équipages, Maison des Pêcheurs, Quai Nord. 18h00 : Briefing des skippers Bonifacio IRC Cup, Maison des Pêcheurs
Mardi 6 octobre : 10h00 – 17h00: première journée régates Inshore Bonifacio IRC Cup
Mercredi 7 octobre : 10h00 – 17h00: deuxième journée régates Inshore Bonifacio IRC Cup. 17h30 : Briefing des skippers, Maison des Pêcheurs. 19h00: Cocktail des marins Tour de Corse LV Overseas, Café de la Poste
Jeudi 8 octobre : 12h00 : Départ du Tour de Corse LV Overseas
Dimanche 11 octobre : 12h00 : Fermeture de ligne du Tour de Corse LV Overseas. 13h00
: Remise des prix du Tour de Corse LV Overseas et du Bonifacio IRC Cup Maison des Pêcheurs
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