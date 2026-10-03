Bastia : Arte Mare ouvre son 44e festival sous le signe de la justice

Christophe Giudicelli le Samedi 3 Octobre 2026 à 08:15

La 44e édition du festival Arte Mare s’est ouverte ce vendredi 2 octobre au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia. Jusqu’au 10 octobre, cinéma, littérature, rencontres et débats vont se succéder autour d’un thème central : la justice. Une édition placée sous le signe de l’échange et de la Méditerranée.