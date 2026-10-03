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A màghjina - L’Aldilonda à l’ora d’oru


La rédaction le Samedi 3 Octobre 2026 à 07:05

Au petit matin, les premiers rayons du soleil viennent illuminer l’Aldilonda et les remparts de la citadelle de Bastia. Une douce lumière dorée se pose sur la roche, alors que la Méditerranée s’éveille lentement.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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