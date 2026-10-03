A màghjina - L’Aldilonda à l’ora d’oru
La rédaction le Samedi 3 Octobre 2026 à 07:05
Au petit matin, les premiers rayons du soleil viennent illuminer l’Aldilonda et les remparts de la citadelle de Bastia. Une douce lumière dorée se pose sur la roche, alors que la Méditerranée s’éveille lentement.
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(Photo : Hyacinthe Sambroni)