CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Dégradations de la statue de la Vierge à Porto-Vecchio : les mis en cause contraints de quitter immédiatement la Corse 02/10/2026 À Ajaccio, un premier forum pour aider les jeunes médecins à préparer leur installation 02/10/2026 ARWC : Deux heures d’avance pour les vice-champions du Monde Estoniens 02/10/2026 Profanation de la Vierge à Portivechju : « Un acte contraire aux valeurs profondes de la Corse » 02/10/2026

Deux accidents de la circulation font deux blessés à Valle-di-Campoloro et Lucciana


Léana Serve le Vendredi 2 Octobre 2026 à 17:59

Deux accidents de la circulation se sont produits ce vendredi en Haute-Corse, indique le service d’incendie et de secours. Le premier a eu lieu à 12h18 sur la RT 10 sur la commune de Valle-di-Campoloro. Un homme de 59 ans a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Bastia. Le second s’est produit à 17h04 à Lucciana devant Le S'yntex et a impliqué deux véhicules. Un homme de 27 ans a été blessé et transporté au centre hospitalier de Bastia.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos