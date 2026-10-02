Deux accidents de la circulation font deux blessés à Valle-di-Campoloro et Lucciana
Léana Serve le Vendredi 2 Octobre 2026 à 17:59
Deux accidents de la circulation se sont produits ce vendredi en Haute-Corse, indique le service d’incendie et de secours. Le premier a eu lieu à 12h18 sur la RT 10 sur la commune de Valle-di-Campoloro. Un homme de 59 ans a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Bastia. Le second s’est produit à 17h04 à Lucciana devant Le S'yntex et a impliqué deux véhicules. Un homme de 27 ans a été blessé et transporté au centre hospitalier de Bastia.