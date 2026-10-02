ARWC : Deux heures d’avance pour les vice-champions du Monde Estoniens

Après le VTT dans le Boziu, le kayak de rivière sur le Tavignani et le kayak de mer entre Aleria et Solaro, les concurrents sont arrivés dans la nuit à l’embouchure de la Solenzara pour prendre la direction des aiguilles de Bavella pour une longue partie de treck longue de 35 kilomètres.



Cette grosse journée de treck avec la fin du kayak de mer s’est déroulée dans de bonnes conditions. « Il ne reste qu’une seule équipe qui n’a pas encore pris le départ de ce treck. Les Italiens sont arrivés seulement vers 16 heures à Solaro et ils partiront vers Bavella après avoir déjeuné », explique Pascal Bauhaud, directeur de course.



Après s’être jaugées durant la première journée, les forces en présence se mettent en place et lune dizaine d’équipes qui font la course loin devant, avec les vice-champions du Monde Estoniens seuls en tête. Rain Eensaar, Reeda Tuula-Fjodorov, Tauno Riibak et Timmo Tammemaë comptent, en effet, deux heures d’avance sur les autres équipes. « Mais il faut se méfier car dans le groupe derrière, il y a des équipes qui ont déjà pris deux heures de sommeil comme le 400 Team Altore. On peut donc estimer qu’ils seront au coude à coude dans les heures qui viennent. Nous sommes dans le timing prévu, avec même un peu d’avance. Mais à l’heure actuelle on ne peut pas dire qu’il y ait une équipe qui soit vraiment devant », précise le directeur de course.



Notons également que l’équipe Absolu Raid-Cap Ganguise, deuxième au général à 18 heures, n’a pas dormi non plus. La plupart des équipes poussent au maximum sur ce treck pour arriver à Zicavo, ou du moins s’en rapprocher le plus possible, pour prendre un peu de repos. « Il faut laisser passer la deuxième nuit pour faire un premier vrai bilan à la sortie du treck, juste avant le départ du VTT vers Cargèse », souligne Pascal Bauhaud.



Si la météo avait été clémente depuis hier, en revanche, les premiers ont eu un violent orage au col de Bavella en début d’après-midi, sans impact sur les vitesses de progression. Deux équipes sont actuellement hors classement puisqu’elles continuent l’aventure avec seulement trois membres. Il s’agit de l’équipe Bro Fra Team dont l’un des équipiers, Armel Berthaud, était très fatigué. « Physiquement il ne pouvait plus suivre et les médecins l’ont arrêté. Il a d’ailleurs été hélitreuillé du canyon de Fucinella », dévoile Pascal Bauhaud. Vers 17 heures, l’équipe Espagnole, Raidaran, s’est également retrouvée à 3 après l’abandon de Judit Lamas Boraz. « Elle soufrait d’une forte tendinite au talon d’Achille et elle ne pouvait plus poser le pied au sol ».



Quant à l’équipe de l’Université de Corse, elle se tient dans la partie basse du classement sachant également que ses membres, à savoir Lorik Moraes, Lorena Reinstettel, Eliot Morin et Hélio Chaulier ont rejoint directement Solaro sans effectuer le kayak de mer.



Après ce treck difficile de 35 kilomètres, les athlètes devraient prendre quelques heures de sommeil avant de repartir donc pour une nouvelle épreuve de VTT. Une épreuve particulièrement compliquée, longue et difficile qui attend les athlètes puisque cette partie sera longue de 123 kilomètres pour 1 500 mètres de dénivelés positifs entre Zicavo et Cargèse.

