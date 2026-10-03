Football National 2 : Corte veut engranger face à Bretigny

Après deux semaines sans championnat, Corte retrouve le National 3 ce samedi soir avec la volonté de repartir de l’avant. Battus à Blois lors de leur dernière sortie en championnat, puis éliminés de la Coupe de France par la Balagne, les Cortenais veulent surtout s’appuyer sur les progrès entrevus lors de ces deux rencontres pour renouer avec les points face à Brétigny. Car malgré la défaite chez le leader blésois, le staff cortenais a vu des motifs de satisfaction. « Nous avons tenu le choc durant la première période chez le leader Blois en nous montrant costauds et solidaires défensivement. Nous avons vu de belles choses et le groupe a montré de belles qualités techniques », souligne le coach David Faderne.



Effectivement, les Cortenais ont résisté face à une formation de Blois invaincue en rentrant aux vestiaires avec le nul. Malheureusement dès l’entame de la deuxième période l’ouverture du score a contraint le coach à une modification de son système de jeu. « Nous avons été obligés à sortir et sur un contre nous encaissons un deuxième but. C’est dommage, mais le groupe a progressé par rapport à nos quatre dernières rencontres. Mais nous sommes très satisfaits du contenu du jeu surtout face à une grosse cylindré et de surcroit à l’extérieur. Nous avons réussi à régler les difficultés de notre premier match. Face à la Balagne nous n’avons pas pris de but et défensivement nous avons progressé. Les gars ont conscience qu’ils peuvent rivaliser avec n’importe qui dans cette poule et ça c’est le plus important », martèle Jean-Marc Sauli, l’adjoint, « Il faut à présent concrétiser. Mais avec ces deux dernières rencontres nous avons prouvé que nous avions bien progressé et à partir cela va plus facile pour nous d’envisager des résultats positifs dès à présents ».



Et c’est ce que les Cortenais espèrent dès ce samedi soir face à Bretigny. « Il nous faut des points pour ne pas rester au bas du classement. C’est un premier tournant de la saison et une victoire va conditionner la suite de notre saison puisque nous nous replacerions dans le milieu de tableau et c’est important pour le moral ».

Corte est dans ses objectifs pour le moment. Les joueurs et le staff techniques savaient qu’il faudrait un temps d’adaptation dans ce championnat, mais les progrès réalisés depuis le début de la saison sont de nature à faire espérer de meilleurs résultats. « Bretigny est une formation habituée de ce championnat. C’est une équipe solide et très physique. Tactiquement également, c’est un gros niveau. Nous sommes habitués maintenant, mais nous pouvons prendre des points et même notre première victoire, même si nous n’avons toujours pas notre équipe au complet. Dimitri Menozzi, en défense, est blessé, tout comme Baghioni et Bariki. Mais le groupe est compétitif, nous avons 20 bonhommes capables de faire le job ».



La rencontre se jouera ce soir à 19 heures. « C’est même un avantage pour nous puisque nous avons joué la Balagne en nocturne et c’est l’horaire à laquelle nous nous entrainons. Nous sommes habitués et nous espérons le résultat demain. Les joueurs sont motivés et il n’y a pas de raison de ne pas nous imposer ce samedi soir », glisse encore le coach.



