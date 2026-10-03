Bastia : Les arts déclinés en ouverture de la 44e édition d’Arte Mare.

La 44e édition d'Arte Mare s'est ouverte ce vendredi soir à Bastia. À cette occasion, dans un joli coin du centre culturel l’Alb’Oru, Geneviève Dolovici présente une installation visuelle intitulée « Projet spectateurs », qui renferme 3 courts métrages*. « Cette installation est pensée comme un hommage à la salle de cinéma et à ceux qui l’habitent : les spectateurs », nous explique la réalisatrice et comédienne. « Ce qui m’intéresse ici est de déplacer le regard. Le film ne se joue pas à l’écran, mais sur les visages de celles et ceux qui re gardent. Ce sont leurs réactions, leurs silences, leurs émotions ou leurs micro-mimiques qui deviennent le véritable récit. Avec ce projet, j’ai également souhaité questionner le sens de l’œuvre : existe-t-elle sans spectateur ? ».



Dans la grande salle de l’Alb’Oru, deux projections ont eu lieu ce 1er jour de festival : « En haut de la pile » une fiction de Louis-Julien Petit avec Alexandra Lamy, Anthony Bajon et Aliocha Schneider. L’histoire d’Arthur et Maxime qui rêvent d'être parents, quitte à se mettre hors la loi. Leurs proches décident de s'en mêler, chacun avec ses convictions et ses idées.... Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes bonnes.



En prélude à celui-ci a également été diffusé « Matrice » de Guillermo Garcia, un très beau film d’art d’une dizaine de minutes où se mêlent la danse de Laetitia Brighi, la sculpture de Jeanne de Petriconi, la musique de Laurent Gueirard, les images de Guillermo Garcia Peydró, une production de La Danzateria. « Nous proposons une expérience de rapprochement de quatre arts : la sculpture, la danse, la musique et le cinéma au travers d’une œuvre vidéo. Notre projet intitulé Matrice a pour ambition d’explorer l’intervalle entre chacune de ces disciplines ; ce qui les sépare et ce qui les unit » explique le réalisateur. Point de départ, trois sculptures de Jeanne de Petriconi, vivant et travaillant entre la Corse et l’Espagne. L’artiste corse a trouvé pertinent d’extraire cette œuvre d’un mode d’exposition classique afin de tirer parti de tout son potentiel. Laetitia Brighi imaginera ensuite une chorégraphie à partir des sculptures en les réactivant depuis une nouvelle perspective. Guillermo Garcia Peydró filmera la chorégraphie en différents moments et lieux de Haute-Corse, la plage de la Marine de Negro, le sommet de la Serra di Pigno et le bord de rivière à E Caselle à Venaco, en vue de créer une pièce à la frontière du cinéma, de la vidéo danse et du cinéma expérimental. Enfin le dernier larron, Laurent Gueirard, imaginera quant à lui une création musicale spécifique. Un bien beau résultat.





*« Projet spectateurs »

« Œuvre sans spectateur » (8 min 18 s)

« Expérience » (29 min 40 s)

« Sguardi » (7 min 04 )

Réalisation de Geneviève Lodovici assistée de Marie Abbenanti

Avec : Tara Mollet, Michèle Villa, Charlotte Arrighi de Casanova, Océane Baldocchi et Cara, Lucile Delanne, Alaïs Gallo, Emilie Dela mare-Abbenanti, Emma Bartolini, Christophe Cuccia, Florence Cuccia, Pierre Chiarelli, Michèle Paoli, Vincent Gasperini, Pierre-Louis Pieri, Anouk Kraëber-Béguin, Billie Bonnieau, Jeanne Jarzebowski, Aline Touzet, Paul-François Tomasi, Valérie Verlhac, Alain Orsini et Amélie Roué.

Montage : Sébastien Maggiani Régie : Amélie Roué et Marie Abbenanti

Moyens techniques : Maeva Benedittini et Daniel Benedittini

