CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Football National 2 : Corte veut engranger face à Bretigny 03/10/2026 Bastia : Arte Mare ouvre son 44e festival sous le signe de la justice 03/10/2026 Bastia : Les arts déclinés en ouverture de la 44e édition d’Arte Mare. 03/10/2026 À Ajaccio, le PCF de Corse-du-Sud se tourne vers Cuba pour sa nouvelle édition de la Fête de Terre Corse 03/10/2026

À Ajaccio, le PCF de Corse-du-Sud se tourne vers Cuba pour sa nouvelle édition de la Fête de Terre Corse


Jeanne Soury le Samedi 3 Octobre 2026 à 08:00

La Fête de Terre Corse revient ce samedi 3 octobre à 18h30 au Palais des Congrès d’Ajaccio. Pour cette nouvelle édition, la Fédération de Corse-du-Sud du PCF a choisi de consacrer son débat à Cuba et au blocus américain, dans un contexte international que le parti juge particulièrement tendu.



Le débat organisé l’an dernier sur l’autonomie, aux Salines, qui avait réuni entre 80 et 100 personnes (© Marc-Antoine Leroy)
Le débat organisé l’an dernier sur l’autonomie, aux Salines, qui avait réuni entre 80 et 100 personnes (© Marc-Antoine Leroy)
Relancée en 2022 après plusieurs décennies d’interruption, la Fête de Terre Corse entend renouer avec un rendez-vous historique du Parti communiste en Corse. Après avoir consacré ces dernières années ses débats internationaux à la Palestine et au Proche-Orient, le PCF de Corse-du-Sud a choisi cette fois de se tourner vers l’Amérique latine et les Caraïbes. « Ces dernières années, nos débats étaient évidemment portés plutôt sur la question de la Palestine et de la paix au Proche-Orient. Cette année, on a décidé de se tourner vers l’Amérique latine et les Caraïbes », explique Marc-Antoine Leroy, secrétaire fédéral du Parti communiste. 

Un choix qui se concrétisera ce samedi avec le débat « Cuba face au blocus », en présence d’Ernesto Gonzalez de la Torre, responsable des affaires politiques à l’ambassade de Cuba en France. Sa venue constitue, selon le PCF, la première visite officielle d’un représentant de l’ambassade cubaine en Corse depuis environ 2015.

Pour le parti, l’objectif est notamment de mettre en lumière les conséquences du blocus américain sur l’île. « L’idée, c’est de mettre l’accent sur ce blocus qui dure depuis maintenant presque 70 ans et qui a un impact terrible sur l’économie et sur la vie des Cubaines et des Cubains », affirme Marc-Antoine Leroy. Avant d’ajouter : « L’intérêt de Terre Corse est justement de pouvoir porter dans le débat public des sujets comme Cuba et la solidarité internationale », et espère ainsi que cette nouvelle édition pourra rencontrer son public. La rencontre sera suivie d’un échange avec ce dernier.

Poursuivre les débats au plus près des Corses

Cette année, la Fête de Terre Corse ne proposera toutefois pas de débat consacré à une question régionale. Le PCF de Corse-du-Sud entend néanmoins poursuivre ce type de rencontres dans les prochains mois, autour de sujets comme la vie chère, les carburants ou encore le jacobinisme. « On a toujours cette volonté de tenir des débats au plus près de la population », souligne Marc-Antoine Leroy, qui rappelle le débat organisé l’an dernier sur l’autonomie, à la place Jean Casili, aux Salines, qui avait réuni entre 80 et 100 personnes.

Cette édition se veut donc ouverte au-delà du seul cercle communiste. « On n’a pas vocation à rester entre nous, on veut ouvrir ce débat au plus grand nombre », insiste Marc-Antoine Leroy.

L’entrée est libre et ouverte à tous.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos