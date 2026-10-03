Solaro : Une mobylette en feu provoque un incendie

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont intervenus aux alentours de 6 heures, ce samedi matin, sur la commune de Solaro, pour un incendie qui s’était propagé à la végétation.



À l’origine de l'incendie, une mobylette qui a pris feu en bordure de route. Les flammes ont rapidement gagné la végétation située à proximité. Selon le SIS 2B, « environ 800 mètres carrés ont été parcourus en pinède et dans du petit maquis », dans un secteur situé « très proche des habitations ».



Une dizaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Ghisonaccia et de Solenzara ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie. Trois engins de lutte contre les feux de forêt ont également été engagés.

