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Solaro : Une mobylette en feu provoque un incendie


La rédaction le Samedi 3 Octobre 2026 à 09:06

Un incendie s’est déclaré tôt ce samedi matin à Solaro après qu’une mobylette a pris feu en bordure de route. Les flammes se sont ensuite propagées à la végétation, parcourant environ 800 m² de pinède et de petit maquis.



Solaro : Une mobylette en feu provoque un incendie

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont intervenus aux alentours de 6 heures, ce samedi matin, sur la commune de Solaro, pour un incendie qui s’était propagé à la végétation.

À l’origine de l'incendie, une mobylette qui a pris feu en bordure de route. Les flammes ont rapidement gagné la végétation située à proximité. Selon le SIS 2B, « environ 800 mètres carrés ont été parcourus en pinède et dans du petit maquis », dans un secteur situé « très proche des habitations ».

Une dizaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Ghisonaccia et de Solenzara ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie. Trois engins de lutte contre les feux de forêt ont également été engagés.





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