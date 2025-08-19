Vivario : le corps sans vie d’un homme retrouvé dans le Vecchju

CorseNetInfos
VL le Mardi 19 Août 2025 à 14:17

Le corps sans vie d’un homme d’une trentaine d’années a été découvert ce mardi 19 août en fin de matinée dans la rivière du Vecchju, sur la commune de Vivario. L’identité de la victime reste à ce stade inconnue.



Photo d'illustration

La découverte a eu lieu peu avant 10 heures, dans un secteur de baignade très fréquenté de la rivière, entre les deux ponts qui enjambent la RT 20. Des baigneurs ont alerté les secours après avoir aperçu un corps en partie immergé, près d’un ancien pilier du pont.

Selon les premières constatations, il s’agit d’un homme âgé d’une trentaine d’années, probablement en vacances. Le corps présentait un traumatisme important au visage et aucun document d’identité n’a été retrouvé.


L’opération a mobilisé l’hélicoptère de la gendarmerie, les pompiers du SIS de Haute-Corse et les gendarmes du PGHM, qui ont procédé à l’extraction du corps. Les forces de l’ordre ont ensuite mené des recherches dans les environs, notamment pour retrouver un véhicule susceptible d’appartenir à la victime.

Les circonstances exactes du décès restent à déterminer. Plus d'infos à venir.





