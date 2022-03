Visite de Gérald Darmanin en Corse : l'étape finale à Bastia

Plus tard dans la journée Gerald Darmanin rencontrera les forces de l'ordre avant de conclure son déplacement par une réunion à la Collectivité de Corse où il pourrait signer le protocole de sortie de crise qui qui lui aurait été transmis ce vendredi par de Corse Gilles Simeoni.

Ce document officiel, demandé par Gilles Simeoni qui souhaite que ses échanges avec le ministre "soient consignés dans un document", mettrait par écrit les engagements de l'Etat de ces derniers jours.

Une demande acceptée par le ministre de l'intérieur que ce jeudi lors d'un point presse avait dit : "Le président Simeoni m'a demandé une sorte de compte-rendu de nos échanges (...) j'y suis favorable", en évoquant toutefois des questions de "calendrier" et des "participants" aux négociations à venir.



Ce document est encore "en discussion", a précisé à l'AFP l'entourage du ministre de l'Intérieur ce vendredi matin. Selon FranceInfos "Un proche de la majorité présidentielle insisterait sur le fait qu'il s'agit d'un "accord fort qui engage surtout l'État".



Dans ce contexte, particulièrement tendu, le contenu du document en cours de discussion revêt une grande importance pour toutes les composantes de la famille nationaliste, qui se méfient d'un possible revirement de l'Etat et qui demandent au "peuple corse" de "rester mobilisé".