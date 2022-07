Visite de Gérald Darmanin en Corse : La réaction de l’UD CGT de Haute-Corse

« La CGT de Haute-Corse constate que lors de cette visite, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, en charge du dossier Corse a rencontré de nombreux acteurs politiques et des propositions d’agenda et de rencontres régulières avec ces derniers sont proposées dans de nombreux domaines » souligne Charles Casabianca, secrétaire de l’UD CGT 2B. « Pour la CGT de Haute-Corse, il n’est pas concevable d’envisager une quelconque évolution institutionnelle si la situation de vie chère, de précarité, des bas salaires et des pensions, d’emplois, n’est pas mise au cœur du débat. Les salariés ne doivent pas être les oubliés de ces rencontres. Les éventuelles évolutions institutionnelles ne peuvent être envisagées que dans la plus large concertation possible et sans écarter les organisations syndicales ».



Pour la CGT il ne peut donc y avoir d’évolution du cadre institutionnel sans évoquer les problématiques sociales connues de toutes et de tous depuis de nombreuses années.

« Enfin, pour la CGT de la Haute-Corse, il ne peut y avoir d’évolutions sans que la population ne valide, par un référendum ces dernières » conclut Charles Casabianca