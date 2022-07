Visite de Darmanin : Corsica Libera se mobilise en mémoire d'Yvan Colonna

Sur la passerelle, reliant la place Saint-Nicolas et le quai des martyrs, les banderoles en hommage à Yvan Colonna sont déployées. Quatre mois après son assassinat à la prison d'Arles, une quarantaine de sympathisants du groupe nationaliste indépendantiste Corsica Libera s’est rassemblée ce jeudi 21 juillet à Bastia pour réclamer publiquement la vérité concernant les circonstances de la mort de leur compatriote. Cette mobilisation intervient à la veille de la venue sur l’île du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et des négociations avec les élus insulaires concernant l'avenir de la Corse.



Parmi les personnes présentes en cette fin de journée sur la passerelle, Tumasgiu Mortini, sympathisant de Corsica Libera donne le ton. « Nous voulons maintenir la mémoire d’Yvan, nous demandons donc de connaître les avancées de l’enquête sur son assassinat » lance le jeune homme.



Aussi, le groupe indépendantiste demande de porter avec détermination devant Paris, lors du cycle de discussion engagé, des sujets primordiaux pour Corsica Libera, soit la libération des prisonniers politiques et la reconnaissance du peuple corse et de ses droits. Toutefois, les militants semblent assez pessimistes quant à l’issue des négociations. « Nous espérons des mesures concrètes et non comme pendant 40 ans, avoir seulement un os à ronger », s’indigne Tumasgiu Mortini.



Le 6 août, à l’occasion des Ghjurnate Internaziunale qui se dérouleront à Corte, Corsica Libera invite les Corses à débattre sur le thème « Statu Francese assassinu. Hè mortu un patriottu. E po dopu ? »