Violences faites aux femmes : en Corse comme ailleurs, "l’enjeu majeur, c’est d’éviter la récidive"

À Bastia, une cellule de coordination a donc été mise en place, afin de croiser toutes ces informations, et de ne rien laisser au hasard. « Toutes les six semaines, ont réunit les services de police, de gendarmerie, judiciaires et pénitentiaire... », détaille Claire Liaud. « Comme ça, on évite que certains détails passent au travers, et on protège les victimes. »



Mais même si les choses progressent, de nombreux cas sont encore à déplorer, et montrent l’ampleur du chemin à parcourir. La présidente du tribunal judiciaire de Bastia se souvient d'ailleurs avoir été particulièrement marquée par une audition cette année. « Une femme était victime de violences, et sa famille avait porté plainte pour elle. Lorsqu’elle a été entendue, elle a révélé que trois ans auparavant, elle s’était fait casser la mâchoire par son compagnon. C’est stupéfiant de se dire qu’elle a vécu avec ça, et qu’elle a continué d’élever ses enfants sans rien dire. »



Conscients que c'est aussi par le dialogue et la prévention que les différences se feront, tous les intervenants réunis au lycée Giocante di Casabianca ont insisté sur l'importance de ce type d'initiative. "Mais au-delà de la journée internationale, qui est ponctuelle, c'est une démarche qui doit s'inscrire dans le temps", a conclu le recteur Jean-Philippe Agresti.