Village préféré des Français 2025 : Vous avez jusqu’à demain pour voter pour Calcatoggio

L’émission emblématique de France 3, Le Village préféré des Français, revient avec une nouvelle édition mettant en lumière le patrimoine des plus beaux villages de l’Hexagone. Parmi les 14 finalistes de 2025, un seul représentera la Corse : Calcatoggio, en Corse-du-Sud. Un honneur pour cette commune qui espère séduire les téléspectateurs et s’imposer face à 13 autres villages de métropole et d’Outre-mer, dont Saorge (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Malestroit (Bretagne) et Grand’Rivière (Martinique).



Dernières heures pour voter !



Il reste moins de 24 heures pour voter ! Jusqu'au 7 mars 2025, les téléspectateurs peuvent soutenir leur village préféré parmi les 14 en lice, en ligne sur France.tv ou par téléphone au 3245 (0,80€/min + prix d'un appel), en tapant le numéro du village (de 1 à 14).



Le résultat sera rendu public lors de la 14e édition de l’émission, animée par Stéphane Bern, dont la date de diffusion sur France 3 n’a pas encore été annoncée.