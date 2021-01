Vents forts sur la Haute-Corse : emploi du feu interdit

Vendredi en cours d'après-midi, le vent s'orientera Sud-Ouest et se renforcera. Au cours de la nuit, il pourra souffler en rafales à 100-110 km/h sur la Balagne, 120 à 130 km/h sur les reliefs, la pointe sud, le Fium'Orboe t localement jusqu'au littoral dans le secteur de Conca, et jusqu'à 180 km/h au CapCorse.

Il devrait perdure rjusqu'en matinée de samedi puis faiblit en cours de journée.





Vendredi en cours de matinée, des averses orageuses devraient se mettre en place sur l'Ouest de la Corse. Ces averses seront modérées à fortes et pourront donner par endroit 10 à 20 mm en 1h.

En soirée de vendredi, l'activité orageuse faiblit mais quelques orages pourront encore perdurer jusqu'en milieu de nuit.La limite pluie neige pourra se situer vers 1 800 m pendant les plus fortes précipitations, puis devraient s'abaisser ensuite vers 1 300 m en soirée de vendredi.

Sur cet épisode, on devrait attendre 20 à 40 mm généralisés sur le littoral ouest de la Corse, 70 à 100 mm sur les versants Ouest de l'île, jusqu'à 130 mm sur le relief

Cette dégradation des conditions météorologiques pour un épisode de vent fort sur le département porte le risque d’incendie à un niveau important. Le préfet a donc décidé d'interdire l'emploi du feu dans tout le département du vendredi 22 janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021 inclus.