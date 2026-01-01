Vente du "Kallisté" : La Méridionale détaille les raisons d’un choix économique contraint

Charles Monti le Vendredi 23 Janvier 2026 à 18:52

Après la publication de notre article consacré à la prochaine vente du Kallisté, La Méridionale a souhaité apporter des précisions sur le contexte et les raisons qui ont conduit la compagnie à envisager la cession de ce navire emblématique de sa flotte.