Vente aux enchères judiciaires à Ajaccio : 160 lots acquis en 2 heures

En tout, 160 lots sont partis en 2 heures. Des articles issus de sociétés ajaccienne. Entreprises de maçonnerie, restaurants, magasins d’habillement. Des sociétés en liquidation judiciaire et jugées lors des six derniers mois par le tribunal de Commerce d’Ajaccio. C’est le tribunal qui saisit le commissaire-priseur pour récupérer une partie du montant des condamnations. "Pour nous il est primordial de vendre au mieux les articles qui ont été saisis, explique Jean-Dominique Grossetti. L’argent que nous récoltons va servir à aider les entreprises à payer leurs créanciers. Elles pourront ainsi s’acquitter de leurs dettes et repartir sainement sur d’autres activités."

Jean-Dominique Grossetti est en activité depuis six mois dans la région d’Ajaccio mais exerce depuis 15 ans dans le Var, à Draguignan. Il a constaté que dans cette ville de 30 000 habitants, le taux de liquidations judiciaires est bien inférieur. Pour lui, cela s’explique notamment par les difficultés que rencontrent les entreprises corses en terme d’approvisionnement."Les entreprises en Corse ont beaucoup plus de stock que sur le Continent. Cela est dû au caractère aléatoire des délais de livraisons. L’insularité rend difficile l’accès aux marchandises. Les entrepreneurs sont donc obligés de passer des commandes plus importantes ce qui peut les mettre en difficulté."

Autres difficultés : les loyers. La région ajaccienne est, en effet, connue pour être la plus chère de Corse. Les produits d’occasions, quant à eux, se vendent bien en Corse.

Pour que son activité soit rentable, le commissaire-priseur devrait se tenir à une vente par mois. Il attend désormais l’annonce de prochaines saisies pour pouvoir ainsi fixer la date de sa prochaine enchère.