Vent violents en Corse : les transports entre l'ile et le continent perturbés

La Corse est actuellement en alerte orange en raison de vents violents, un phénomène météorologique qui a débuté à 6 heures ce matin et devrait se prolonger jusqu'à 22 heures de ce samedi 2 décembre. Une décroissance progressive du vent est prévue par les services météo entre 22 heures et minuit, marquant la transition vers une vigilance jaune, avant un retour à la normale après minuit.



Cette situation a entraîné d'importantes perturbations dans les transports. À Bastia, un retard pour l’appareillage du « Pascal Paoli » à destination de Marseille prévu vers 2h demain matin au lieu de 18h ce soir (destination Marseille). Un retard pour l’accostage du « Mega Smeralda », prévu vers 2 h dimanche matin au lieu de 7h ce matin est aussi prévu.

A l'Ile Rousse, le « Paglia Orba » en provenance de Marseille est décalé de 24h et accostera à 7h demain dimanche au lieu d'aujourd'hui.



Du côté des transports aériens, les vols à destination et en provenance de Calvi sont annulés et déroutés vers Bastia, tandis que les vols à Bastia sont maintenus. En revanche, le transport ferroviaire n'est pas impacté, les trains circulant normalement.



2000 abonnés foyers sans électricité

Le réseau électrique est également touché, avec environ 5000 clients d'EDF privés de courant, principalement sur la façade orientale de l'île, dont 2000 abonnés environ dans le Cap Corse. EDF a intensifié ses équipes pour rétablir rapidement l'électricité.



Le SIS2B a déjà effectué 8 interventions liées aux intempéries, principalement des chutes d'arbres et de matériaux. La RT 10 a été momentanément coupée à hauteur de Bravone en raison de la chute d'éléments, entraînant des perturbations temporaires sur cet axe routier.



Les autorités restent vigilantes et recommandent la prudence aux résidents face à ces conditions météorologiques adverses.