Venacu : "A Fiera di u casgiu" met à l'honneur les bergers depuis 25 ans

« On est parti d’une trentaine de producteurs et 25 ans plus tard, on en accueille 140 », lance fièrement Laure Marchioni, la présidente de la Fiera di u Casgiu di Venacu. En 1996, à sa création, la foire du fromage veut montrer le savoir-faire des bergers insulaires et les réunir annuellement. Vingt-cinq éditions plus tard, sa notoriété n’a cessé de croître, jusqu’à s’imposer comme un évènement majeur du pastoralisme insulaire.



Ici, environ 40 fromagers font déguster à leurs stands leurs produits d’exception. Mais attention, seules les productions fermières sont autorisées à intégrer cette foire. Le lait des fromages doit donc être issu de la production du berger et transformé par le même producteur.



Rapidement, ce concept a convaincu les visiteurs qui ne manquent, depuis un quart de siècle, jamais à l’appel. Chaque année, la Fiera di u Casgiu peut compter sur 7 000 habitués ou curieux venus pour goûter et échanger avec les fromagers. De manière ludique, petits et grands peuvent découvrir la fabrication du brocciu, du fromage mais aussi la tonte des brebis et leur traite.



Durant ces deux jours, les professionnels de la gastronomie sont nombreux à se rendre à la pêche aux bons produits. Souvent les fromages découverts par les fins connaisseurs se retrouvent quelques semaines plus tard sublimés dans des restaurants de l’île et du continent, mais aussi sur les étals des épiceries fines, des crèmeries et même des petites et moyennes surfaces. « C’est une véritable vitrine pour les éleveurs », poursuit Mathea Beuchon qui regrette fortement qu’en 2020 et 2021, la foire n’ait pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire.



Des retrouvailles



Au-delà de l’aspect commercial, la Fiera di u casgiu permet aux éleveurs d’entrer en communion. « Dans un métier où ils sont souvent isolés, les bergers venus de toute la Corse se retrouvent annuellement. Ici, c’est un lieu unique pour cela. On sait que c’est un rendez-vous qu’ils ne veulent pas manquer », explique Mathea Beuchon, organisatrice de l’évènement qui déplore, d’ailleurs, un manque de vocation dans la profession : « Il y a 25 ans, la Corse comptait quelques 600 à 700 bergers. Aujourd’hui, ils sont environ 200 ».



Pour les professionnels, ces deux jours de foire, seront marqués par plusieurs temps forts. Des tables rondes sur des thématiques liées aux problématiques de l’activité, occuperont les éleveurs et le monde institutionnel. « En 2019, l’hydrobiologiste, Antoine Orsini, avait longuement parlé de la problématique de l’eau, de l’irrigation dans les prochaines années », se souvient Laure Marchioni. Pour débattre et échanger, la foire accueillera durant cette édition 2022, les bergers basques à la riche expérience agropastorale.



Mais pas que du fromage



Comme toutes les foires faisant partie de la Fédération des foires rurales agricoles et artisanales de Corse (FRAAC), on peut retrouver également une centaine de stands proposant des couteaux, des éditions de livre corses, du miel, de la charcuterie… Mais attention, comme le règlement le prévoit, ici tout est « Made in Corsica ».



Pour découvrir l'ensemble du programme, il faudra encore attendre quelques semaines.