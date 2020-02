Vanina Pasqualini et Eric Leoni vice-présidents des commissions de l'Université de Corse

Vanina Pasqualini est Professeure des Universités en écologie marine à l’Université de Corse, affectée à la Faculté des Sciences et Techniques et au Laboratoires Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse). Elle a assuré des responsabilités administratives telles que doyen de la Faculté des Sciences et Techniques et Vice-Présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire. Elle est responsable scientifique du projet structurant « Gestion et valorisation des Eaux en Méditerranée » au sein du Laboratoires Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) depuis 2014 et elle été responsable de plusieurs programmes scientifiques régionaux, nationaux et internationaux.





Eric Leoni est Maître de Conférences Hors Classe en chimie physique théorique et analytique de l’Université de Corse (section CNU 31) affecté à la Faculté des Sciences et Techniques et au Laboratoires Sciences Pour l’Environnement (CNRS / Université de Corse) depuis septembre 2002. Il a été responsable scientifique du projet de recherche Feux de Forêts au Laboratoires Sciences Pour l’Environnement et occupe actuellement la fonction de directeur des études des licences de la Faculté des Sciences et Techniques. Il met au service de la gouvernance de l’Université de Corse son expérience en ingénierie pédagogique acquise au cours des dernières années en tant que responsable pédagogique du Master Risques Majeurs, puis de la Licence Sciences pour l’Ingénieur et du DAEU.