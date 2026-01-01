CorseNetInfos
Vallée de Lota - Éboulement important entre San Martinu et Figarella


La rédaction le Vendredi 2 Janvier 2026 à 08:49

Un éboulement important s’est produit sur la route départementale 31, après Annetu, en direction de Miomu via Figarella. Une partie du flanc droit de la chaussée, déjà fragilisée par les précédents épisodes pluvieux, n’a pas résisté aux dernières pluies diluviennes. Le talus a cédé de manière plus spectaculaire entre les lieux-dits Botte et Luvaga, comme en témoignent les images recueillies sur place par les automobilistes soudainement confrontés à ce drôle de "barrage"…



La route est actuellement coupée à la circulation. Des moyens importants devront être mobilisés afin de sécuriser le site et permettre le rétablissement du trafic routier.
À ce stade, la durée de l’intervention n’est pas connue.

Hormis la gêne occasionnée pour les usagers habitués depuis  Figarella à emprunter cet axe pour rejoindre plus rapidement Pietranera, ou Bastia via Ville-di-Pietrabugnu, ou dans le sens inverse pour rallier Miomu, cet éboulement n’a pas d’incidence sur l’activité du secteur.

Les automobiliste, sans itinéraires de substitution possibles, sont néanmoins invités à faire preuve de la plus grande prudence.






