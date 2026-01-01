Vallée de Lota - Éboulement important entre San Martinu et Figarella

La route est actuellement coupée à la circulation. Des moyens importants devront être mobilisés afin de sécuriser le site et permettre le rétablissement du trafic routier.

À ce stade, la durée de l’intervention n’est pas connue.



Hormis la gêne occasionnée pour les usagers habitués depuis Figarella à emprunter cet axe pour rejoindre plus rapidement Pietranera, ou Bastia via Ville-di-Pietrabugnu, ou dans le sens inverse pour rallier Miomu, cet éboulement n’a pas d’incidence sur l’activité du secteur.



Les automobiliste, sans itinéraires de substitution possibles, sont néanmoins invités à faire preuve de la plus grande prudence.

