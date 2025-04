VIDEO - The Voice 2025 : l'Ajaccien Gianni en finale

En compétition face à Maag et Neven dans la team Zaz, c'est talent qui a été choisi par le public pour participer à la grande finale de la semaine prochaine.

Au terme de sa prestation qui a, à l'évidence, Patricia Kaas, Vianney, Florent Pagny et Jean-Louis Aubert, et bien sûr sa "coach" Zaz, l'Ajaccien a eu droit à des éloges unanimes.

"Je suis impressionnée par ta rapidité d'absorption", avouait Zaz. "Il a du culot", estimait Patricia Kaas, étonnée par la façon dont Gianni s'était approprié ce grand classique du rock.



Regardez et écoutez !