VIDEO - La conservation des écosystèmes marins au coeur du plan de gestion du parc naturel marin du Cap Corse Agriate

Depuis le 15 juillet 2016, le parc naturel marin du Cap Corse Agriate protège une zone de 6830 kilomètres carrés qui s'étend de Bastia à Belgodere. Le conseil de gestion di u Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l'Agraine qui est composé de 48 membres, acteurs du milieu marin soucieux de préserver la biodiversité, s'est réuni ce 8 juillet à Pietranera pour voter le plan de gestion.



Le président de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, et le préfet de Haute-Corse, François Ravier, étaient présents pour l'adoption du plan qui s'étend sur une durée de 15 ans et regroupe 9 enjeux pour 19 finalités qui ont pour objectif la préservation des écosystèmes marins et le développement durable des activités.



Parmi ces finalités, on retrouve notamment la création d'une commission halieutique en octobre 2019 pour connaître le nombre de pêcheurs de loisir dans le parc, la gestion de la fréquentation des sites sensibles, un plan de sensibilisation à la préservation des fonds marins pour le grand public à travers diverses actions comme une campagne de sensibilisation des passagers des grandes compagnies maritimes reliant la Corse au continent.



Le plan intègre également la mise en place d'une stratégie de mouillage sur toutes les côtes du parc pour à long terme interdire l'ancrage des bateaux sur les herbiers posidonies. dans la gestion de la fréquentation des sites sensibles, mais aussi une action port bleu pour nettoyer les ports.



Pour veiller au respect de ce plan d'actions la directrice du parc Maddy Cancemi regrette le manque de personnel mais reste optimiste "Nos personnels sont passionnés par ce qu'ils font mais il faudrait que l'on puisse engager plus de monde, mais je pense que d'années en années les budgets vont augmenter."