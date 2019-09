VIDEO - "Immersion aux urgences" de Bastia

Le texte qui accompagne la vidéo se passe de tout commentaire"Nous venons encore aux nouvelles, ce matin comme vous pouvez le voir, c’est une nouvelle goutte d’eau qui fait déborder le vase...A peine plus d’un mois après la fuite qui a mis le hall d’entrée sous les eaux, c’est notre salle d’accueil des urgences vitales qui se prend pour l’Atlantide... Et qui est de ce fait inutilisable.Pour info, les travaux qui nous ont étés promis d’ici 3/4 ans comportent une extension au-dessus de ce même plafond qui prend l’eau et dont les plaques tombentBon courage aux soignants qui doivent déménager et éponger tout en accueillant les patients !"