"Il y a une inquiétude des Corses que je peux comprendre mais j'assure que les contrôles des passagers à destination de la Corse sont très stricts." C'est avec fermeté que le préfet de Corse répond aux fake news qui se propagent et qui font état d'un débarquement massif de touristes sur le territoire insulaire.

Franck Robine rappelle que depuis le 17 mars des arrêtés, allant plus loin que les dispositions nationales, n'autorisent le transport de passagers que pour urgence médicale, motifs familiaux impérieux et soumet la dérogation pour motif professionnel à l'obligation d'une autorisation préfectorale expresse.



Tant dans l'aérien que dans le maritime, les contrôles sont systématiques au départ (aéroports de Nice et Marseille, port de Toulon pour la Corsica Ferries) et à l’arrivée la police (DDSP et CRS) contrôle systématiquement les passagers qui débarquent depuis Toulon (et la PAF celles de Livourne).



Dans la vidéo le préfet nous explique le déroulement des contrôles.