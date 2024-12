VIDEO - À table : tartare de sériole aux agrumes bio de la plaine avec Alessandro Capone

Ingrédients pour 4 personnes

500 grammes de poisson charnue : ici une sériole de fond

70 grammes de sel, 50 grammes de sucre

1 lime

1 yuzu

1 main de bouddha

1 combava

1 housse d’ail noir

2 cuillers de mayonnaise

2 avocats murs

1 citron

Huile d’olive

Cerfeuil , céleri , fleurs





Préparation

Préparez votre pièce de poisson en la frottant avec le sel et le sucre, ajoutez aussi des zestes de citron vert lime et de citron jaune

Laissez reposer au réfrigérateur 5 à 7 heures selon l’épaisseur de votre pièce.

Zestez dès fines lamelles de main de bouddha et de céleri branché et plongez-les dans un bain avec des glaçons et déposez-les au frigo en attendant notre poisson

Cela permettra aux céleri et au cédrat de rester croquants et perdre de l’amertume



Une fois le temps de repos passé, dessalez votre poisson en le passant à l’eauvfroide tamponnez la surface méticuleusement

Repassez le au réfrigérateur pendant une petite heure après l'avoir badigeonné à d’huile d’olive.

Découpez ensuite de cubes de poisson de 0,5 centimètres.

Préparez votre mayonnaise en mixant un peu d’ail noir.

Versez le jus et le zeste d’un demi citron yuzu, sel, piment d’espélette et d’huile d’olive

Pour finir, râpez finement un demi combawa.

L’alchimie de cette recette est dans le dosage des zeste d’agrumes.

Dressez votre tartare comme sur la vidéo avec la main de bouddha et le céleri.

Et appréciez !