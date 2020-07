Université de Corse : c'est parti pour la troisième édition de Start in Corsica !

La troisième édition du concours d'innovation Start in Corsica est lancée. A partir de ce jeudi 2 juillet, tous les jeunes de moins de 30 ans porteurs d'un projet de création d’entreprise ou ayant créé il y a moins de 3 ans une entreprise innovante à fort potentiel de développement pour le territoire corse, pourront postuler au concours pour tenter de gagner jusqu'à 30 000 euros de dotation financière.Pour participer il suffit d'être étudiant dans un établissement de l’Enseignement Supérieur ou être un jeune diplômé de moins de 30 ans issus d’un établissement de l’Enseignement Supérieur.Les candidatures seront examinées sur dossier (formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Fondation de l’Université de Corse). Elles seront ensuite présélectionnées par un jury composé d’experts et de professionnels selon les critères suivants :- Caractère innovant du projet (positionnement concurrentiel, innovation technologique)- Faisabilité (qualité et pérennité du Business Model)- Perspectives de développement (potentialités et pertinence)- Impact sociétal du projet pour la Corse (retombées économiques, sociales) en réponse à des problématiques à fort enjeu territorial.- Qualité de l’équipe projetPour postuler rendez-vous sur le site de la fondation de l'Université de Corse.