Une semaine consacrée à l’emploi à domicile pour mieux faire face à un défi majeur de société en Corse

Simplifier, sécuriser, accompagner



L’un des enjeux majeurs reste cependant la compréhension et l’accès à ce secteur, souvent perçu comme complexe. « Aujourd’hui, l’emploi à domicile est simple et accessible », assure Éric Mairot. « Notamment grâce au CESU, qui facilite les démarches déclaratives. Et les employeurs bénéficient d’un crédit d’impôt de 50 %, ce qui rend ces services plus accessibles. »



La FEPEM joue ici un rôle central. « Nous accompagnons les particuliers employeurs dans toutes leurs démarches administratives et juridiques », explique-t-il. « L’objectif, c’est de sécuriser la relation de travail, pour l’employeur comme pour le salarié. »



Un accompagnement d’autant plus nécessaire que la moitié des employeurs corses ont plus de 60 ans. « Nous avons mis en place, avec la Collectivité de Corse, un dispositif dédié pour les personnes en perte d’autonomie, avec un accompagnement juridique accessible via un numéro unique », précise-t-il.



Un secteur en quête d’attractivité



Au-delà de la structuration du secteur, la question de l’attractivité est au cœur des préoccupations. « Il faut mieux faire connaître ces métiers, changer le regard », insiste Catherine Bédènes. « On a des personnes qui n’auraient jamais imaginé travailler dans ce domaine et qui aujourd’hui s’y épanouissent pleinement. » Même constat pour Éric Mairot : « L’enjeu, c’est d’apporter une information claire, accessible, et de montrer que ce sont des métiers porteurs de sens. »



Dans cette optique, la plateforme « France Emploi Domicile », coordonnée par Christelle Carolo — également présente lors des ateliers —, constitue un outil clé pour orienter et informer les publics. Elle s’inscrit dans une volonté plus large de faciliter l’accès à ces professions et de professionnaliser les parcours.



Une mobilisation collective



Autour de cette journée, de nombreux acteurs étaient réunis : représentants d’APF France Handicap, du CIDFF, de la Collectivité de Corse, du Gérontopole de Corse, de CAP Emploi, de l’ADEC et de la Direction du Travail. Tous engagés dans une réflexion commune pour adapter les réponses aux besoins du territoire. « L’objectif est de co-construire, d’écouter et de travailler dans la durée », souligne Éric Mairot. « Parce que le défi est important et qu’il nécessite une mobilisation collective. »



En filigrane, un message se dessine : l’emploi à domicile n’est plus un secteur marginal, mais un pilier du maintien à domicile et un levier d’inclusion sociale. « On peut vivre de ces métiers, et même y construire une carrière », affirme Catherine Bédènes. « Il faut simplement oser s’y intéresser, se poser la question. » À Ajaccio, cette première journée aura au moins permis cela : ouvrir le débat, lever les freins, et amorcer une dynamique appelée à s’inscrire dans le temps.