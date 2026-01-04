Une semaine consacrée à l’emploi à domicile pour mieux faire face à un défi majeur de société en Corse

Dans les salles de la Cité Grossetti, à Ajaccio, les échanges se veulent concrets, pédagogiques et parfois même révélateurs. Employeurs, demandeurs d’emploi, partenaires institutionnels : tous sont réunis autour d’un même objectif, mieux comprendre et valoriser l’emploi à domicile, un secteur souvent discret mais devenu stratégique pour l'avenir de la Corse. Cette journée marque le lancement de la première édition de la Semaine de l’emploi à domicile entre particuliers, organisée par France Travail Corse, la FEPEM et France Emploi Domicile avec des rendez-vous prévus aux quatre coins de l'île. Une initiative qui s’inscrit dans une dynamique engagée depuis 2025 et qui entend répondre à un défi de taille : celui du maintien à domicile dans un contexte de vieillissement accéléré de la population.
Un défi démographique et territorial
« C’est un défi pour le territoire », résume Catherine Bédènes, directrice de France Travail Corse. « Nous savons que les besoins vont fortement augmenter. Il est donc essentiel d’être présents, d’en parler et de promouvoir ces métiers. » Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en Corse, près de 8 300 particuliers employeurs ont recours à l’emploi à domicile, dont près de la moitié sont âgés ou en situation de dépendance. À leurs côtés, environ 3 000 salariés interviennent au quotidien. Mais d’ici 2035, plus de la moitié d’entre eux partiront à la retraite, tandis que 2 200 postes supplémentaires devront être créés pour répondre à la demande croissante.
« Les besoins sont déjà très importants aujourd’hui, mais ils seront encore plus nombreux demain », insiste Catherine Bédènes. « Et dans un territoire comme la Corse, où la mobilité peut être un frein, ces emplois de proximité représentent une véritable opportunité. »
Faire connaître des métiers encore méconnus
Au cœur de cette journée ajaccienne : des ateliers pratiques et immersifs, conçus pour « donner à voir » la réalité de ces métiers. Autour des tables, les participants découvrent les multiples facettes de l’emploi à domicile : garde d’enfants, aide aux personnes âgées, entretien, accompagnement administratif.
« Ce sont des métiers très variés, mais surtout des métiers de lien », souligne Catherine Bédènes. « Ils reposent avant tout sur des qualités humaines : l’écoute, le respect, la bienveillance. »
Une idée également défendue par Éric Mairot, responsable régional PACA-Corse de la FEPEM, présent lors des ateliers : « Ce ne sont pas uniquement des métiers de diplôme. Ce sont des métiers où l’humain est au cœur de la relation. Et c’est aussi ce qui peut les rendre accessibles à beaucoup de profils. »
Un défi démographique et territorial
« C’est un défi pour le territoire », résume Catherine Bédènes, directrice de France Travail Corse. « Nous savons que les besoins vont fortement augmenter. Il est donc essentiel d’être présents, d’en parler et de promouvoir ces métiers. » Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en Corse, près de 8 300 particuliers employeurs ont recours à l’emploi à domicile, dont près de la moitié sont âgés ou en situation de dépendance. À leurs côtés, environ 3 000 salariés interviennent au quotidien. Mais d’ici 2035, plus de la moitié d’entre eux partiront à la retraite, tandis que 2 200 postes supplémentaires devront être créés pour répondre à la demande croissante.
« Les besoins sont déjà très importants aujourd’hui, mais ils seront encore plus nombreux demain », insiste Catherine Bédènes. « Et dans un territoire comme la Corse, où la mobilité peut être un frein, ces emplois de proximité représentent une véritable opportunité. »
Faire connaître des métiers encore méconnus
Au cœur de cette journée ajaccienne : des ateliers pratiques et immersifs, conçus pour « donner à voir » la réalité de ces métiers. Autour des tables, les participants découvrent les multiples facettes de l’emploi à domicile : garde d’enfants, aide aux personnes âgées, entretien, accompagnement administratif.
« Ce sont des métiers très variés, mais surtout des métiers de lien », souligne Catherine Bédènes. « Ils reposent avant tout sur des qualités humaines : l’écoute, le respect, la bienveillance. »
Une idée également défendue par Éric Mairot, responsable régional PACA-Corse de la FEPEM, présent lors des ateliers : « Ce ne sont pas uniquement des métiers de diplôme. Ce sont des métiers où l’humain est au cœur de la relation. Et c’est aussi ce qui peut les rendre accessibles à beaucoup de profils. »
Simplifier, sécuriser, accompagner
L’un des enjeux majeurs reste cependant la compréhension et l’accès à ce secteur, souvent perçu comme complexe. « Aujourd’hui, l’emploi à domicile est simple et accessible », assure Éric Mairot. « Notamment grâce au CESU, qui facilite les démarches déclaratives. Et les employeurs bénéficient d’un crédit d’impôt de 50 %, ce qui rend ces services plus accessibles. »
La FEPEM joue ici un rôle central. « Nous accompagnons les particuliers employeurs dans toutes leurs démarches administratives et juridiques », explique-t-il. « L’objectif, c’est de sécuriser la relation de travail, pour l’employeur comme pour le salarié. »
Un accompagnement d’autant plus nécessaire que la moitié des employeurs corses ont plus de 60 ans. « Nous avons mis en place, avec la Collectivité de Corse, un dispositif dédié pour les personnes en perte d’autonomie, avec un accompagnement juridique accessible via un numéro unique », précise-t-il.
La FEPEM joue ici un rôle central. « Nous accompagnons les particuliers employeurs dans toutes leurs démarches administratives et juridiques », explique-t-il. « L’objectif, c’est de sécuriser la relation de travail, pour l’employeur comme pour le salarié. »
Un accompagnement d’autant plus nécessaire que la moitié des employeurs corses ont plus de 60 ans. « Nous avons mis en place, avec la Collectivité de Corse, un dispositif dédié pour les personnes en perte d’autonomie, avec un accompagnement juridique accessible via un numéro unique », précise-t-il.
Un secteur en quête d’attractivité
Au-delà de la structuration du secteur, la question de l’attractivité est au cœur des préoccupations. « Il faut mieux faire connaître ces métiers, changer le regard », insiste Catherine Bédènes. « On a des personnes qui n’auraient jamais imaginé travailler dans ce domaine et qui aujourd’hui s’y épanouissent pleinement. » Même constat pour Éric Mairot : « L’enjeu, c’est d’apporter une information claire, accessible, et de montrer que ce sont des métiers porteurs de sens. »
Dans cette optique, la plateforme « France Emploi Domicile », coordonnée par Christelle Carolo — également présente lors des ateliers —, constitue un outil clé pour orienter et informer les publics. Elle s’inscrit dans une volonté plus large de faciliter l’accès à ces professions et de professionnaliser les parcours.
Une mobilisation collective
Autour de cette journée, de nombreux acteurs étaient réunis : représentants d’APF France Handicap, du CIDFF, de la Collectivité de Corse, du Gérontopole de Corse, de CAP Emploi, de l’ADEC et de la Direction du Travail. Tous engagés dans une réflexion commune pour adapter les réponses aux besoins du territoire. « L’objectif est de co-construire, d’écouter et de travailler dans la durée », souligne Éric Mairot. « Parce que le défi est important et qu’il nécessite une mobilisation collective. »
En filigrane, un message se dessine : l’emploi à domicile n’est plus un secteur marginal, mais un pilier du maintien à domicile et un levier d’inclusion sociale. « On peut vivre de ces métiers, et même y construire une carrière », affirme Catherine Bédènes. « Il faut simplement oser s’y intéresser, se poser la question. » À Ajaccio, cette première journée aura au moins permis cela : ouvrir le débat, lever les freins, et amorcer une dynamique appelée à s’inscrire dans le temps.
Des rendez-vous prévus partout en Corse pour cette 1ère semaine de l'emploi à domicile
Corte (Communauté de communes, Zone artisanale, 20250 Corte)
- Mercredi 1er avril 2026 de 09h30 à 11h00 : Atelier pratique : comprendre le CESU et l’emploi à domicile
- Mercredi 1er avril 2026 de 14h00 à 15h30 : Plongez au cœur des métiers de l'emploi à domicile : un atelier dynamique pour découvrir, apprendre et s'inspirer !
Propriano (France Travail Propriano, Rue de la Marine, 20110 Propriano)
- Mercredi 1er avril 2026 de 09h30 à 11h00 : Atelier pratique : comprendre le CESU et l’emploi à domicile
- Mercredi 1er avril 2026 de 14h00 à 15h30 : Plongez au cœur des métiers de l'emploi à domicile : un atelier dynamique pour découvrir, apprendre et s'inspirer !
Porto-Vecchio (Sud Cowork, rue Vincentellu d'Istria, 20137 Porto-Vecchio)
- Jeudi 2 avril 2026 de 09h30 à 11h00 : Atelier pratique : comprendre le CESU et l’emploi à domicile
- Jeudi 2 avril 2026 de 14h00 à 15h30 : Plongez au cœur des métiers de l'emploi à domicile : un atelier dynamique pour découvrir, apprendre et s'inspirer !
Bastia (Avvià - A Vela, Port de Toga, 20200 Bastia)
- Jeudi 2 avril 2026 de 09h30 à 11h00 : Atelier pratique : comprendre le CESU et l’emploi à domicile
- Jeudi 2 avril 2026 de 14h00 à 15h30: Plongez au cœur des métiers de l'emploi à domicile : un atelier dynamique pour découvrir, apprendre et s'inspirer !
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