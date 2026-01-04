Carburants : TotalEnergies prolonge le plafonnement des prix dans ses stations

Alors que les prix des carburants peinent à redescendre sous la barre des 2€ partout sur le territoire, dans un communiqué diffusé ce mardi, TotalEnergies indique avoir pris la décision de « continuer à protéger ses clients en France pour le week-end de Pâques » et de prolonger son bouclier tarifaire jusqu’au 7 avril prochain.



Le groupe pointe en effet « un contexte de forte remontée des cours du diesel », rappelant que ce carburant est « largement importé » en France et s’engage pour sa part à maintenir « le plafonnement du prix de l’essence à 1,99 €/L » et « le plafonnement du prix du diesel à 2,09 €/L ». Ces mesures s’appliqueront « dans les 3 300 stations TotalEnergies du territoire métropolitain ».



TotalEnergies rappelle dans le même temps sa politique de fixation des prix, qui consiste à « répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse, comme à la hausse, des cours internationaux du diesel et de l’essence ».



En parallèle, l’entreprise confirme la poursuite de son dispositif destiné à certains de ses clients. Les abonnés à TotalEnergies Électricité & Gaz inscrits à « l’avantage carburant » bénéficient « d’un plafond privilégié à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, pour toute l’année 2026 ». Le groupe précise que « le montant de la remise correspondante à l’avantage carburant est visible sur le ticket de caisse à l’issue de la transaction » et ajoute que cette mesure est également valable pour « tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d’électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies ».