Avec ses "Carnets Corses", le cardinal Bustillo propose une traversée de la Corse et de la foi au fil des saisons

Est-ce que la foi se vit différemment ici qu'ailleurs ?

La foi se vit différemment dans chaque lieu. Moi, je pense qu'à Paris, à Rome, à New York ou en Corse, on la vit différemment. Mais ici, quand même, il y a une spécificité parce qu'il y a une visibilité. Peut-être que les Corses ne vont pas tous les dimanches à la messe, mais il n'y a pas d'hostilité idéologique. Il y a une facilité de contact, une facilité aussi pour rencontrer les personnes et pour participer, par exemple, aux processions. Quand on voit le monde qu’il y a à la Saint Joseph à Bastia ou à la Madunnuccia à Ajaccio on voit qu’il y a une manière décomplexée, sereine de vivre la foi. Moi, je pense que cela apporte beaucoup parce que quelque part, dans nos manifestations et dans nos processions, on véhicule le sacré dans l'espace public, mais en respectant ceux qui ne croient pas. On n'est pas dans la domination ni dans la séduction. C'est une expression de la foi populaire. Je trouve que cela est très sain.



Le premier tome de vos Carnets corses, consacré à l’automne, est paru il y a quelques jours. Qu'avez-vous ressenti en vous livrant ainsi au public, non pas comme cardinal, mais comme un homme ?

C'est un homme qui partage avec sa famille ce qu'il vit et je trouve que j'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai un très bel accueil chez les Corses. Je sens que les gens ont beaucoup de facilité de contact avec leur cardinal. Donc je trouve qu'il est intéressant aussi de pouvoir raconter quelque chose. Je ne suis pas dans le calcul, je ne suis pas dans la stratégie, mais je suis dans le côté naturel. Je raconte des situations ou des personnes qui attirent mon attention et que je les trouve intéressantes, parce qu'il y a du positif. On véhicule un message constructif pour les autres.



Entre automne, hiver et printemps, été, il y a une idée de chute, puis de renaissance. Est-ce que vos carnets racontent aussi quelque chose de votre propre chemin intérieur ?

Effectivement, quand on vit une vie spirituelle, humaine et de responsabilités comme la mienne il y a des temps d'hiver où la sève se retire, où c'est plus calme, où on est plus à l'intériorité. Il y a aussi des temps de printemps et d'été où on se donne à fond et on essaye d'être actif. La sève monte et donc il y a la passion, il y a la mission et on se donne. Il y a des temps comme l'automne, où on ramasse les fruits, tout ce qu'on a semé pendant les vendanges. C’est durant l'automne qu’on rassemble tout ce qu'on a essayé de donner pendant le printemps et l'été.



À qui s'adresse cette série des Carnets corses ?

Du moment que c'est un récit assez personnel, cela peut intéresser des personnes qui sont en recherche, des personnes qui ne connaissent pas trop la mission d'un évêque et qui veulent mieux comprendre ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et cela s'adresse bien sûr aux Corses, parce que c'est avec eux que je vis cette aventure. Mais puisque cette aventure est originale, elle peut aussi intéresser d'autres réalités qui cherchent à vivre une mission à la manière des Corses, donc dans la liberté, dans la simplicité et dans le côté familial.



Vous espérez toucher ceux qui sont loin de la foi ?

Oui parce qu'ils me touchent, et que j'essaye de les toucher, non pas, encore une fois, ni par la séduction, ni par la domination, mais plutôt par la simplicité d'une communication à travers laquelle je dis mon expérience, tout simplement.



Si vous deviez résumer votre vie en Corse en une seule image ou un seul souvenir, lequel choisiriez-vous ?

Les rencontres. Parce que quand on est nommé évêque on croit qu’on va faire plein de choses et gérer plein de choses et on le fait. Mais ce qui apporte le plus, ce sont les rencontres dans la diversité des personnes et des situations. Comme j'essaye de raconter dans des mondes extrêmement différents, on rencontre des personnes formidables.