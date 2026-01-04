Trail : les jeunes de la Squadra Corsa s'illustrent au Mont Ventoux

La Squadra Corsa di Trail n’a pas manqué son entrée sur la scène nationale. Engagés sur les Opens du championnat de France au Mont Ventoux dans les catégories U18 à U23, les jeunes insulaires ont réalisé un week-end de très haut niveau, confirmant leur potentiel face à une concurrence relevée.





Sur le format long, le redoutable « Balcon des Jas » (29 km, 1450 m de dénivelé positif), qui réunissait 771 coureurs, Pierre-Jean Susini s’est illustré de brillante manière en décrochant une remarquable 3e place au scratch. Il boucle l’épreuve en 2h22’29, à seulement deux minutes du vainqueur. À ses côtés, Marco Pieri signe également une solide performance en prenant la 10e place en 2h41’24.





Le collectif corse a su faire preuve d’une belle homogénéité puisque l’ensemble des garçons engagés sur ce format termine dans le top 10, une performance notable à ce niveau de compétition.





Sur le 11 km (450 m D+), qui comptait 352 participants, la démonstration collective est tout aussi impressionnante. Cinq athlètes de la Squadra Corsa se hissent dans le top 10 : Antoine Filippi (5e), Alexis Cario (6e), Marc-Antoine Mamone (7e), Sacha Rigaut (8e) et Baptiste Guidoni (10e), illustrant la densité et la qualité de la formation corse.





Chez les féminines, Elisa Perrier monte sur le podium avec une très belle 3e place, tandis que Chjara Maria Pastorino termine 16e. Là encore, les résultats confirment la solidité du groupe, avec deux représentantes dans le top 20.





Au final, le bilan est extrêmement positif pour cette première confrontation nationale : tous les garçons classés dans le top 10 sur leurs courses respectives et des performances féminines également très encourageantes.





De bon augure à quelques semaines du prochain objectif majeur pour cette jeune équipe : le championnat de France de course en montagne, prévu le 3 mai à Gap, où la Squadra Corsa di Trail tentera de confirmer ces promesses.

