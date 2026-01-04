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EN IMAGES - À Ajaccio, la messe chrismale a célébré l’unité du diocèse à l’approche de Pâques


MP le Mardi 31 Mars 2026 à 16:20

Réunis ce mardi matin à la cathédrale Santa Maria Assunta, prêtres, diacres, consacrés et fidèles ont participé à la messe chrismale présidée par le cardinal François-Xavier Bustillo. Un moment central de la vie diocésaine avant les célébrations pascales. Revivez ce moment grâce aux photos de Paule Santoni



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
C’est un moment fort à l’approche des fêtes de Pâques qui permet de manifester l’unité du diocèse autour de son pasteur. La messe chrismale a été célébrée ce mardi matin à la cathédrale Santa Maria Assunta d’Ajaccio, sous la présidence du cardinal François Bustillo.
 
Cette célébration liturgique majeure rassemble chaque année les prêtres, les diacres, les consacrés et les fidèles du diocèse autour de leur évêque. 
 

EN IMAGES - À Ajaccio, la messe chrismale a célébré l’unité du diocèse à l’approche de Pâques
Au cours de cette messe solennelle, les prêtres ont renouvelé les promesses prononcées lors de leur ordination, réaffirmant leur engagement au service de l’Église et des fidèles.
 

EN IMAGES - À Ajaccio, la messe chrismale a célébré l’unité du diocèse à l’approche de Pâques
La célébration a également été marquée par la bénédiction des huiles saintes : l’huile des catéchumènes, l’huile des malades, ainsi que le saint chrême. Ces huiles sont utilisées tout au long de l’année pour l’administration de plusieurs sacrements, notamment les baptêmes, les confirmations, les ordinations ou encore les dédicaces d’église.
 

EN IMAGES - À Ajaccio, la messe chrismale a célébré l’unité du diocèse à l’approche de Pâques
Ce temps liturgique permet également de rappeler la mission de l’Église, appelée à être au service du peuple de Dieu.
 





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