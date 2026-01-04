Les écoliers bastiais à la découverte du festival de la BD

(Photos Gérard Baldocchi)
Dès leur arrivée, les élèves ont pu découvrir un univers souvent méconnu dans sa dimension créative. Entre planches originales, illustrations et expositions, ils ont exploré les différentes facettes de la bande dessinée, bien au-delà des albums qu’ils feuillettent habituellement.
Tout au long de la visite, la curiosité était au rendez-vous. Certains enfants ont pris le temps d’observer les détails des dessins, d’autres se sont interrogés sur les techniques utilisées ou le parcours des auteurs. Ces échanges, spontanés et riches, ont permis de rendre la découverte vivante et accessible.
Encadrées par leurs enseignants, ces sorties s’inscrivent dans une démarche pédagogique qui vise à ouvrir les élèves à la culture et à la création artistique. Pour beaucoup, c’est aussi une première rencontre avec le monde de l’illustration et ses coulisses.
Le festival confirme ainsi son rôle de passerelle entre les artistes et le jeune public. En offrant aux scolaires bastiais cette expérience immersive, il contribue à éveiller les regards, nourrir l’imaginaire et, peut-être, faire naître de nouvelles passions.
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