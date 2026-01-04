Assemblée : Laurent Marcangeli retrouve la présidence du groupe Horizons

L'ancien ministre Laurent Marcangeli a repris mardi la tête des députés du groupe Horizons, parti d'Édouard Philippe, après le retrait annoncé de l'autre candidate Anne-Cécile Violland, a-t-on appris de sources parlementaires.



Déjà président du groupe entre juin 2022 et janvier 2025, le député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud retrouve le poste qu'il avait laissé en entrant au ministère de la Fonction publique sous François Bayrou. Il avait été remplacé par le député du Nord Paul Christophe, qui a été élu maire de Zuydcoote, et va donc quitter l'Assemblée.



"Je félicite chaleureusement notre nouveau président du groupe Horizons, Laurent Marcangeli. J'ai décidé de retirer ma candidature après des échanges constructifs", a annoncé sur le réseau social X l'autre candidate en interne, la députée Anne-Cécile Violland (Haute-Savoie).



Elle a invoqué la volonté de rester "pleinement engagée dans (ses) responsabilités", notamment sur les sujets environnementaux au sein de son groupe.