CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Trail : les jeunes de la Squadra Corsa s'illustrent au Mont Ventoux 31/03/2026 Assemblée : Laurent Marcangeli retrouve la présidence du groupe Horizons 31/03/2026 Les écoliers bastiais à la découverte du festival de la BD 31/03/2026

Assemblée : Laurent Marcangeli retrouve la présidence du groupe Horizons


AFP le Mardi 31 Mars 2026 à 14:55

L’ex-ministre de la Fonction publique et député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli, va reprendre la présidence du groupe Horizons à l’Assemblée nationale après le retrait de l'autre candidate, la députée de Haute-Savoie Anne-Cécile Violland. Il retrouve ainsi une fonction qu'il avait déjà occupé entre juin 2022 et janvier 2025.



(Photo : AFP/ Ludovic Marin)
(Photo : AFP/ Ludovic Marin)
L'ancien ministre Laurent Marcangeli a repris mardi la tête des députés du groupe Horizons, parti d'Édouard Philippe, après le retrait annoncé de l'autre candidate Anne-Cécile Violland, a-t-on appris de sources parlementaires.
 
Déjà président du groupe entre juin 2022 et janvier 2025, le député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud retrouve le poste qu'il avait laissé en entrant au ministère de la Fonction publique sous François Bayrou. Il avait été remplacé par le député du Nord Paul Christophe, qui a été élu maire de Zuydcoote, et va donc quitter l'Assemblée.
 
"Je félicite chaleureusement notre nouveau président du groupe Horizons, Laurent Marcangeli. J'ai décidé de retirer ma candidature après des échanges constructifs", a annoncé sur le réseau social X l'autre candidate en interne, la députée Anne-Cécile Violland (Haute-Savoie).
 
Elle a invoqué la volonté de rester "pleinement engagée dans (ses) responsabilités", notamment sur les sujets environnementaux au sein de son groupe.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos