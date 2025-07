« Une saison de transition » : le FC Balagne vise déjà plus haut

Le FC Balagne a retrouvé la pelouse du stade Jacques Ambroggi cette semaine pour lancer sa préparation estivale. Après une saison 2024-2025 marquée par une victoire en Coupe de Corse et des rencontres à forte affluence, le club aborde l'exercice 2025-2026 avec un esprit de reconquête.



La relégation administrative décidée par la DNCG ne freine pas les ambitions. « On a dû digérer cette décision, vraiment injuste à nos yeux. Elle pénalise la Corse, les clubs corses, le FC Balagne et ses joueurs. Mais on repart aujourd’hui avec un nouveau groupe, de l’envie et l’objectif de remonter », affirme Nicolas Huysman, entraîneur du FCB, à l’heure de la reprise. Malgré un effectif encore en construction, le technicien garde le cap : « On a mis deux ans et demi à bâtir une équipe compétitive. Il va falloir recommencer, être patients, souples, indulgents, mais ambitieux. Il nous manque encore quelques recrues, on vise un groupe d’environ 24 joueurs. »



Dans les tribunes comme en coulisses, l’enthousiasme reste intact. Né de la fusion entre les clubs de Calvi et de L’Île-Rousse en 2017, le FCB s’appuie sur une base solide de plus de 300 licenciés. « Le projet du club s’appuie sur la formation. Nous avons une quarantaine d’éducateurs et une soixantaine de bénévoles. C’est une vraie fourmilière. L’objectif a toujours été de faire émerger nos jeunes, et les résultats sont là », souligne Marco Carlotti, responsable communication du club. Pour lui, cette étape est l’occasion de renforcer les fondations : « Cette étape nous permet de nous recentrer sur les fondamentaux : restructuration administrative, rigueur, et toujours cette volonté de jouer les premiers rôles, même en N3. »



Sur le terrain, les anciens répondent toujours présents. Alexandre Cropanese, pilier du groupe, reste concentré sur l’essentiel : « Forcément, il y a eu de la déception. Mais il faut vite basculer et prendre cette situation comme un défi. On voit qu’il y a de la qualité, des nouvelles têtes, un bon mélange entre jeunes et anciens. Il faut défendre nos couleurs à 100 %. » Avant d’ajouter : « Mon objectif, c’est simple : faire mieux que l’année passée. Être en bonne santé, progresser, et surtout, faire briller le club. » Un nouvel élan donc, pour un club qui n’a rien perdu de son âme, et qui entend bien le prouver sur les terrains dès la rentrée.