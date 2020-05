Une réouverture des plages en Corse qui se fait attendre et qui agace. Manifestation en cours à Calvi

Le 7 mai dernier, Edouard Philippe, Premier ministre présentait lors d'une intervention télévisée une grande partie des mesures permettant d'entamer le début du déconfinement dans l'Héxagone à compter du 11 mai.

Parmi ces mesures, concernant la réouverture des plage, le chef du Gouvernement annonçait que le préfet pourrait autoriser l'accès aux plages à la demande du Maire et ce qui a été fait par une très grandes majorité de Maires concernés.

Depuis, à la publication hier d'une carte, on constate que quasiment toutes les plages du littoral sont désormais opérationnelles, avec toutes les mesures sanitaires qui s'imposent, à l'exception de quelques unes dans le Gard et dans les deux départements qui nous intéressent, à savoir la Corse du sud et la Haute-Corse. Pourtant, certains Maires, et non des moindres, avaient déjà anticipé cette annonce d'Edouard Philippe en intervenant auprès des sous-préfets et préfets.

Hier, le préfet de région en visite à Bonifacio a laissé entrevoir que cette réouverture tant attendue pourrait intervenir le jeudi de l'ascension ou le week-end prochain.

Tous espèrent que cette annonce concerne les deux départements de Corse.

"On peut difficilement comprendre que depuis le 11 mai, la population soit autorisée à circuler librement à l'exception des plages et que les baignades et activités nautiques sont toujours interdites. Au fait que la Corse soit désertée par les touristes, on a du mal à comprendre cette attente de décision de bon sens" commente un promeneur.



Manifestation en cours à Calvi

Autre intervention, celle de Manu, navigateur et responsable d'une structure nautique:

" Personnellement je pense que le fait que la navigation ne soit pas ouverte totalement en Corse est totalement aberrant. d'autant que nous sommes en zone verte, sur une île où théoriquement on ne peut rentrer ni sortir. Si les gestes barrière sont respectés comme il se doit, il n'y a pas plus de risque que de prendre le métro à Paris.

Nous sommes des professionnels qui avons besoin de nous entraîner toute l'année comme c'est mon cas pour être au plus niveau.

Les plaisanciers, les pêcheurs ont aussi besoin de pouvoir s'aérer et reprendre une activité après cette longue période de confinement, qui au demeurant a été très bien respectée par nous tous. Le secteur de la plaisance est en souffrance.

Concernant les plages, c'est aussi une aberration.

Après discussion avec le Maire de Calvi qui a très rapidement réagi et anticipé l'annonce du premier ministre, nous avons bien vu qu'il y a suffisamment de place sur les 7 kms que compte la plage de Calvi, également très large, pour répondre aux mesures de distanciation et de sécurité.µ

Pour ce qui est de la base nautique de Calvi, cela pose aussi de sérieux problèmes . Son président et toute son équipe ont déjà prévu une multitude de précautions pour pouvoir rouvrir le club dès que la Fédération Française de Voile en donnera l'autorisera, dans de bonnes conditions pour les membres ou vacanciers".

Une nouvelle conférence audio devrait avoir lieu ces prochaines 48 heures entre le Préfet de Haute-Corse François Ravier et les élus. Tous attendent la bonne nouvelle de cette réouverture qui se fait attendre.

Peu après 12 heures, on apprenait qu'une manifestation était en cours et que plusieurs personnes s'étaient rendues devant l'Hôtel de Ville, la sous-préfecture et l'entrée de la plages pour dénoncer ces lenteurs. Nous y reviendrons