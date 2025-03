Une relique de saint Antoine de Padoue en pèlerinage à travers la Corse

Ce n’est pas une première, mais l’événement reste rare. Depuis ce samedi, une relique de saint Antoine de Padoue, envoyée depuis la basilique italienne qui lui est consacrée, circule en Corse dans le cadre d’un pèlerinage spirituel de neuf jours. Organisée par les Frères Mineurs Conventuels de France, cette itinérance traverse plus d’une trentaine de communes, de Bonifacio à Calvi, en passant par Ajaccio, Bastia, Corte, Luri ou encore Aléria. À chaque étape, les églises accueillent la relique dans une ambiance solennelle, avec messes, veillées, processions aux flambeaux et nuits d’adoration.



Plusieurs temps forts jalonneront le parcours. Le 23 mars à Ajaccio, une messe solennelle sera présidée par le cardinal François Bustillo, suivie d’une procession jusqu’à la Madunnuccia, au cœur de la dévotion populaire ajaccienne. Le 25 mars, jour de l’Annonciation, la relique fera étape à San Damianu, Portivechju et Sari, pour une journée marquée par des célébrations spéciales.

Le périple se poursuivra ensuite à Corte, Venacu, puis en Balagne, avec des arrêts à L’Île-Rousse, Calvi et Ponte-Leccia. Le vendredi 28 mars, la relique sera accueillie au sanctuaire de Notre-Dame de Lavasina, haut lieu de pèlerinage marial. Elle rejoindra enfin le couvent Saint-Antoine de Bastia, le 31 mars, pour clore ce parcours insulaire.



Pour les organisateurs, cette démarche va au-delà d’une simple tournée religieuse. Il s’agit d’un véritable cheminement collectif, destiné à faire vivre l’esprit de la “grande famille antonienne”. Le message porté par saint Antoine reste d’actualité, soulignent-ils : proximité avec les plus pauvres, espérance et fidélité aux Évangiles.