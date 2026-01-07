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Une première réussie pour le SwimRun de Tolla, avec 165 participants


Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 29 Juin 2026 à 14:59

La première édition du SwimRun de Tolla a tenu toutes ses promesses dimanche sur les rives du lac. Organisée par la Ligue Corse du Sport d'Entreprise, cette épreuve mêlant course à pied et natation en eau libre a rassemblé plus de 165 participants venus d'horizons très différents. Entre convivialité, dépassement de soi et sécurité renforcée, les organisateurs dressent un bilan très positif et envisagent déjà une deuxième édition en 2027.



(photo : organisation Swimrun Tolla)
(photo : organisation Swimrun Tolla)

Le pari est réussi. Pour sa toute première édition, le SwimRun de Tolla a trouvé son public. Plus de 165 concurrents se sont retrouvés dimanche autour du lac de Tolla pour découvrir cette discipline spectaculaire alternant course à pied et natation en eau libre, dans un cadre naturel particulièrement apprécié malgré les fortes chaleurs. À l'arrivée, le sourire affiché par les participants résumait à lui seul la réussite de cette journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Un sentiment largement partagé par Roger Paoletti, président de la Ligue Corse du Sport d'Entreprise et organisateur de l'épreuve.

« C'est une excellente organisation, une très belle manifestation comme on les aime à la Fédération. Tout s'est déroulé dans la convivialité, dans un véritable esprit sportif et de solidarité. Nous sommes vraiment très satisfaits », se réjouit-il. Au-delà de la performance sportive, cette première édition avait pour ambition de faire découvrir une discipline encore méconnue en Corse tout en rassemblant des salariés, des chefs d'entreprise, des agents des services publics et des sportifs licenciés autour d'un même défi.

Une organisation pensée dans les moindres détails

Les conditions météorologiques particulièrement chaudes n'ont pas entamé l'enthousiasme des concurrents. Si les portions de course à pied se sont révélées exigeantes, les passages dans le lac ont permis aux participants de retrouver rapidement un peu de fraîcheur. « La course à pied était chaude, mais l'avantage du SwimRun, c'est qu'à chaque portion de natation les participants pouvaient immédiatement se rafraîchir. Nous avions tout prévu avec un camion frigorifique, des boissons fraîches ou tempérées et plusieurs points de ravitaillement », explique Roger Paoletti.

L'organisation avait également fait de la sécurité une priorité absolue. Une importante logistique avait été déployée tout au long du parcours avec des plongeurs, des pompiers, des canoës, des paddles et les équipes de la Protection civile. « Nous n'avons pas badiné avec la sécurité. Un paddle était positionné tous les 150 mètres afin que les personnes découvrant la discipline puissent s'arrêter quelques instants si nécessaire avant de repartir. Au total, une dizaine de secouristes étaient présents sur le site », souligne le président de la Ligue.

Des profils très variés au départ

Si les clubs de triathlon ont répondu présents en nombre, le SwimRun a également rempli son objectif de rassembler le monde professionnel dans toute sa diversité. « Pour nous, une entreprise, c'est partout où il y a des salariés. Nous avions des enseignants, des pompiers, des médecins, des personnels hospitaliers, des salariés du privé... Certains représentaient leur entreprise, d'autres étaient simplement venus en tant que salariés. C'est exactement l'esprit que nous voulions donner à cette manifestation », précise Roger Paoletti. Les participants avaient le choix entre plusieurs formats, en solo ou en duo, avec des distances adaptées à tous les niveaux. Une formule qui a permis aussi bien aux sportifs confirmés qu'aux pratiquants occasionnels de relever le défi.

Le succès de cette première édition s'est également traduit par l'engouement suscité avant même le départ. Les inscriptions avaient dû être clôturées plusieurs jours avant l'événement alors que de nombreuses demandes continuaient d'arriver. « Nous avions volontairement limité l'épreuve à 200 participants. Au-delà, les contraintes administratives changent complètement et relèvent d'autorisations préfectorales. Pour cette première édition, nous voulions rester sur un format maîtrisé. Beaucoup de personnes nous ont ensuite appelés parce qu'elles n'avaient pas eu le temps de s'inscrire, mais nous ne pouvions pas aller plus loin », explique l'organisateur.


Une première réussie pour le SwimRun de Tolla, avec 165 participants

Tous les concurrents avaient par ailleurs bénéficié d'une licence temporaire leur garantissant une couverture en responsabilité civile et en assurance individuelle accident. Fort de ce premier succès, Roger Paoletti ne cache pas son ambition d'inscrire durablement le SwimRun de Tolla dans le calendrier sportif insulaire. « Je pense qu'il y aura une deuxième édition. Certains participants nous ont déjà demandé à se préinscrire pour l'année prochaine. C'est très encourageant et cela montre qu'il existe une vraie attente autour de ce type d'événement », conclut-il.

Dans un décor exceptionnel entre lac et montagnes, cette première édition aura ainsi posé les bases d'un rendez-vous appelé à grandir. En associant performance sportive, découverte de la nature, sécurité et convivialité, le SwimRun de Tolla semble avoir trouvé sa place dans le paysage des manifestations sportives corses.

Résultats

- La Découverte
 
 

Place

Nom

Club

Temps

1.

Thomas Portalier

CTCA

31'53"9

2.

Luc Pelissier

CTCA

37'50"9

3.

Hélène Castelli

Sud Corse Triathlon

37'51"0

4.

Christophe Morin


38'41"9

5.

Jean-André Giannecchini


39'12"9
 

- La Solo des As
 
 

Place

Nom

Club

Temps

1.

Matthieu Touren


1h33'31"2

2.

Arthur Henry


1h33'39"8

3.

Thomas Renard

Triathlon Club Grand Bastia

1h38'17"7

4.

Benjamin Billon


1h41'11"7

5.

Lancelot Blanchard


1h41'40"1

 

Le Relais
 
 

Place

Équipe

Temps

1.

Les Casini

54'38"6

2.

Les Bronzés

59'37"8

3.

Les 2 Fantastiques

1h00'18"8

4.

Two Be Good

1h02'43"4

5.

Les Rodriguez

1h03'08"1

 

Les As Duo
 
 

Place

Équipe

Club

Temps

1.

La Zozotim


1h33'23"1

2.

Laurel et Hardy


1h53'35"8

3.

Tous pour chacun

Tout pour chacun

1h57'55"5

4.

Hélène & Le Garçon


2h01'34"1

5.

I Amichi


2h08'12"0

 

 

 






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