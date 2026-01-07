Une première réussie pour le SwimRun de Tolla, avec 165 participants

Le pari est réussi. Pour sa toute première édition, le SwimRun de Tolla a trouvé son public. Plus de 165 concurrents se sont retrouvés dimanche autour du lac de Tolla pour découvrir cette discipline spectaculaire alternant course à pied et natation en eau libre, dans un cadre naturel particulièrement apprécié malgré les fortes chaleurs. À l'arrivée, le sourire affiché par les participants résumait à lui seul la réussite de cette journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Un sentiment largement partagé par Roger Paoletti, président de la Ligue Corse du Sport d'Entreprise et organisateur de l'épreuve.



« C'est une excellente organisation, une très belle manifestation comme on les aime à la Fédération. Tout s'est déroulé dans la convivialité, dans un véritable esprit sportif et de solidarité. Nous sommes vraiment très satisfaits », se réjouit-il. Au-delà de la performance sportive, cette première édition avait pour ambition de faire découvrir une discipline encore méconnue en Corse tout en rassemblant des salariés, des chefs d'entreprise, des agents des services publics et des sportifs licenciés autour d'un même défi.



Une organisation pensée dans les moindres détails



Les conditions météorologiques particulièrement chaudes n'ont pas entamé l'enthousiasme des concurrents. Si les portions de course à pied se sont révélées exigeantes, les passages dans le lac ont permis aux participants de retrouver rapidement un peu de fraîcheur. « La course à pied était chaude, mais l'avantage du SwimRun, c'est qu'à chaque portion de natation les participants pouvaient immédiatement se rafraîchir. Nous avions tout prévu avec un camion frigorifique, des boissons fraîches ou tempérées et plusieurs points de ravitaillement », explique Roger Paoletti.



L'organisation avait également fait de la sécurité une priorité absolue. Une importante logistique avait été déployée tout au long du parcours avec des plongeurs, des pompiers, des canoës, des paddles et les équipes de la Protection civile. « Nous n'avons pas badiné avec la sécurité. Un paddle était positionné tous les 150 mètres afin que les personnes découvrant la discipline puissent s'arrêter quelques instants si nécessaire avant de repartir. Au total, une dizaine de secouristes étaient présents sur le site », souligne le président de la Ligue.



Des profils très variés au départ



Si les clubs de triathlon ont répondu présents en nombre, le SwimRun a également rempli son objectif de rassembler le monde professionnel dans toute sa diversité. « Pour nous, une entreprise, c'est partout où il y a des salariés. Nous avions des enseignants, des pompiers, des médecins, des personnels hospitaliers, des salariés du privé... Certains représentaient leur entreprise, d'autres étaient simplement venus en tant que salariés. C'est exactement l'esprit que nous voulions donner à cette manifestation », précise Roger Paoletti. Les participants avaient le choix entre plusieurs formats, en solo ou en duo, avec des distances adaptées à tous les niveaux. Une formule qui a permis aussi bien aux sportifs confirmés qu'aux pratiquants occasionnels de relever le défi.



Le succès de cette première édition s'est également traduit par l'engouement suscité avant même le départ. Les inscriptions avaient dû être clôturées plusieurs jours avant l'événement alors que de nombreuses demandes continuaient d'arriver. « Nous avions volontairement limité l'épreuve à 200 participants. Au-delà, les contraintes administratives changent complètement et relèvent d'autorisations préfectorales. Pour cette première édition, nous voulions rester sur un format maîtrisé. Beaucoup de personnes nous ont ensuite appelés parce qu'elles n'avaient pas eu le temps de s'inscrire, mais nous ne pouvions pas aller plus loin », explique l'organisateur.

