Une pollution maritime détectée près de la plage du Lazaret à Ajaccio

La Préfecture de Corse et de Corse-du-Sud vient de signaler qu'une pollution maritime a été détectée à proximité de la plage du Lazaret/Corse-Azur, à l'entrée d'Ajaccio.



Il s'agit d'une nappe d'hydrocarbures découverte à proximité de la plage du Lazaret à Ajaccio. La situation est en cours d'évolution indique la Préfecture. "Les services compétents sont mobilisés pour évaluer l'étendue de la pollution et mettre en place les mesures nécessaires".

Pour l'heure, la Préfecture préconise d'éviter le secteur et ne pas se baigner dans cette zone.



De son côté la ville d'Ajaccio a pris un arrêté interdisant toute activité de baignade et de pêche au niveau de la nappe jusqu'à nouvel ordre.

Elle indique également sur ses réseaux qu'un barrage flottant a été mis en place pour limiter les effets de cette pollution.