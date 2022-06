Une pluie de médailles pour le club Squash Loisirs Balagne

Le Squash Loisirs Balagne a remporté au cours du championnat de France individuel Jeune à Clermont-Ferrand du 26 au 29 mai, 5 médailles. Deux Or, 1 Argent et 2 Bronzes. Ainsi, les jeunes Balanins terminent 1ers des clubs français au palmarès des médaillés. "Quel bonheur pour tous nos jeunes, et quelle récompense pour notre petit club, qui n’a fait que grandir depuis toutes ces années. Nous voilà tout en haut des meilleurs clubs formateurs de France, c’est incroyable", se réjouit Jean Louis Guidoni, président du club.



Grand favori en catégorie U17 ans, Antonin Romieu, a parfaitement maîtrisé son tournoi et offre un 4e titre individuel au club, en dominant largement tous ses concurrents, jusqu'à la finale où s'est incliné le Royannais, Axel Diet, 3-0.



Et dans la famille Romieu, dont le nom est déjà incontournable dans le monde du Squash, il y a la petite sœur. Lily, médaillée de bronze, puis d’argent lors des deux derniers championnats. Elle accède cette fois-ci à la plus haute marche du podium en U13, s’imposant sans perdre un seul jeu sur ce tournoi, jusqu'à la finale qui l'opposait à sa partenaire de l’équipe de France, Cassy Lincou. Un magnifique doublé doré que Xavier Romieu, papa et entraîneur, savoure à sa juste mesure. " Il y a des moments de vie comme cela, qui vous transportent sur un nuage. Cela aurait pu arriver plus tôt, mais avec le Covid et le changement de catégories, il a fallu patienter et surtout s'entraîner. L’attente a été longue, surtout pour Lily, qui rêvait tant de rejoindre son frère tout en haut du podium. Je suis très fier de ce qu’ils ont réalisé pour en arriver là. Et je suis très fier de tous mes jeunes. C'est un groupe super et très soudé, qui mérite d’être mis en lumière et qui nous comble de bonheur".



Un beau coup double pour la famille Romieu, chose rare en sport de haut niveau, mais derrière les deux champions, la récolte est impressionnante.



En U11 ans, Rafaëlla Guidoni, tenante du titre, Elia Grossi et Romane Ledrich, les jeunes balanines se classent respectivement 2e, 3e et 4e. Deux médailles de plus dans l’escarcelle. En U19, c'est Mélissa Mebarek en U19 ans, termine en beauté ses années chez les jeunes avant de basculer en catégorie senior.Chez les tous petits, la relève est également assurée avec Marc'Andria Grossi, 6 ans, et Noé Kang Guidoni, 7 ans, qui jouaient leur premier championnat. Tout comme Noémie Ledrich et Ennio Sciascia, quarts de finaliste dans leur catégorie.5 médailles qui placent le Squash Loisirs Balagne en tête du classement des clubs français. "Les résultats sont là et mettent en valeur le travail de fond réalisé depuis plusieurs années. Le projet d’une nouvelle structure régionale sur Monticello, dont nous attendons impatiemment la réalisation, doit vite voir le jour pour que nous puissions continuer l’aventure. La balle est maintenant dans le camp des politiques, mais sans une décision très rapide, tout peut s’arrêter dès septembre, et ce serait un vrai gâchis", précise le président.





Les résultats complets :



U11 ans F : argent Rafaëlla Guidoni, Bronze Elia Grossi, 4e Romane Ledrich

U11 ans G : 26e Léo Kang Guidoni, 30e Noé Kang Guidoni, 32e Marcandria Grossi



U13 ans F : championne Lily Romieu

U13 ans G : 24e Loan Najar Martelli, 26e Goncalo Miranda Chaves



U 15 ans G : 8e Ennio Sciascia, 15e Aaron Gesell



U17 ans F : 6e Noémie Ledrich

U 17 ans G : champion Antonin Romieu, 29e J-Laurent Fazi, 30e P-Jean Quilici, 32e P-François Lopes



U 19 ans F : Bronze Mélissa Mebarek