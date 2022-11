Borgo Squash Club : deux jours de tournoi

Le Borgo Squash Club est un tout jeune club, créé en 2014 par Laurent Ruel.

Dans une belle dynamique le club est aujourd’hui présidé, et depuis 2017, par François-Xavier Costa. Doté de belles installations au Complexe Sportif Paul Natali à Borgo, le Club compte près d’une centaine de licenciés, femmes, hommes et enfants.





Bien structuré il propose selon les âges du mini-squash pour les enfants de 5 à 9 ans, une école de squash (10 à 18 ans), des cours collectifs pour adultes, un coaching individuel; des stages, des matchs par équipes, des tournois internes, des tournois homologués et du prêt de matériel





« Le Squash est un sport très ludique pour se dépenser et se défouler » souligne François-XavierCosta. « C’est une discipline qui allie adresse, vitesse et endurance. Rapidement et en quelques séances, même de moyenne intensité, on peut déjà constater une amélioration de ses capacités physiques, de sa concentration, ainsi qu'une agréable sensation de relâchement.

On propose aussi depuis peu le Squash 57, accessible à tous et pour tous les âges, un nouveau sport entre le Padel et le Squash. Principale différence avec le Squash ? une balle plus grosse faisant 57mm de diamètre et une raquette plus courte ».

Ce tournoi, plus spécialement dédié aux jeunes, sera aussi l’occasion de faire découvrir les activités du club.