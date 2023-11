Squash Balagne au Belgian Junior Open : l'or pour Elia Grossi, l'argent pour Antonin Romieu et Raffaella Guidoni

Le club du Squash Balagne a une nouvelle fois frappé très fort sur le continent. Têtes de série 5/8 d’un tableau U13 ans filles très ouvert, Elia Grossi et Rafaëlla Guidoni pouvaient nourrir des ambitions légitimes. En matchs de poules, les deux balanines ont terminé sans trembler 1ères de leur groupe, en dominant au passage respectivement les polonaises Gorecka (TS 4) et Budzik (TS 3).

En quart, elles ont écarté sans difficulté la Suissesse Maziuk (3/0) et l’irlandaise Sabry (3/0) pour retrouver en demi, les têtes de série 1, l’israélienne Wiegenfield pour Elia Grossi, et 2 la polanaise Jakubiec pour Rafaëlla Guidoni. 2 matchs aux couteaux de part et d’autre, remportés de superbe manière. Chose exceptionnelle à ce niveau de compétition, deux jeunes filles d’un même club se retrouvaient en finale. Une rencontre, qui tenait toutes ses promesses, disputée dans un état d’esprit remarquable, remportée au terme de 5 jeux intenses par Elia Grossi 9/11, 11/4, 8/11, 11/9, 11/6. Elia Grossi s’est ainsi offert un premier titre international et avant d’embrasser sa copine Rafaëlla Guidoni. "

On vit et on s’entraine pour ces moments-là ! C’est une récompense amplement méritée pour toutes les deux, mais également pour tout un club où règne un superbe esprit collectif. Cette émulation fait avancer tout le monde, et ça donne envie d’aller encore plus loin", s’est réjoui Xavier Romieu, l’entraîneur des jeunes championnes.





Mais le coach balanin n’était pas au bout de ses émotions. Car côté masculin, Antonin Romieu (TS 2) était tout près de l’exploit.

La veille, Antonin Romieu s’est qualifié de belle manière pour la finale des U19 ans, en écartant le tchèque Rynt (3/0) en quart, puis l’allemand Ingelbrink (3/0) en demi.

Pour son dernier duel, le Balanin a retrouvé le hollandais Gerrits (TS 1). Une finale attendue entre les deux favoris, que le Corse a parfaitement démarré en prenant le 1er jeu (11/9), avant que son adversaire n’égalise (8/11). Dans le 3ème, le balanin a réalisé un jeu parfait en dominant son adversaire sans concéder un seul point (11/0). Tout le monde voyait déjà la victoire en poche, mais le Hollandais est remonté dans le match dans un 4e acte, cette fois-ci plus haché par de nombreuses décisions (8/11). Les compteurs remis à zéro, les deux hommes se sont rendus coup pour coup dans un 5ème jeu, où Antonin Romieu prenait un léger avantage (9/7) pour finalement céder sur le fil (9/11).

Une grande déception pour le club. " C’est très dur de passer si près, mais c’est la vérité du haut niveau. Antonin avait tout bien fait, mais il a un tout petit peu baissé dans ses intentions sur la fin, laissant l’initiative du jeu à son adversaire. Il y a cependant beaucoup de positif à retirer pour lui, c’est un match dont il doit se servir pour la suite" à confié le coach.





Enfin, la dernière représentante du club, Lily Romieu, TS 5/8 du tableau U15 ans, a remporté son premier duel face à la belge Huylebroeck (3/0), avant de céder de peu elle aussi en quart face à l’irlandaise Yeomans (2/3). Pour sa première année dans la catégorie, elle a tiré néanmoins son épingle du jeu en terminant 7ème après un dernier succès autoritaire face à l’allemande Dinn (3/0).

Sur les 10 médailles françaises remportées ce week-end face à la concurrence internationale représentée par 18 nations différentes, le Squash Balagne est ainsi rentré en Corse avec trois belles récompenses dans les valises. Une sacrée performance!