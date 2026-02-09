Une nouvelle route vient d’ouvrir pour désengorger le feu rouge de Sainte-Lucie-de Porto-Vecchio

16 h 30, l’été : une heure où il est fortement déconseillé d’emprunter la T10 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, sous peine de se retrouver coincé trente minutes, parfois même une heure, dans les bouchons à cause du feu tricolore et des retours de plage des vacanciers. Mais en ce vendredi 31 juillet, la file des véhicules est moins longue qu’à l’accoutumée car depuis quelques jours, une nouvelle voie relie la T10 à la route de Conca et Taglio Rossu (la RD168a), via l’ancienne impasse de la strada di a Gara.



La Collectivité de Corse et la municipalité de Zonza Santa Lucia ont fait bitumer 200 à 300 mètres de route, sur la gauche et à l’arrière du magasin Weldom, 500 mètres avant d'arriver au feu tristement réputé. Les panneaux ont été installés et la route est désormais accessible à tous les véhicules (à l’exception des poids lourds de plus de 5,5 tonnes). Concrètement, quand on vient de Porto-Vecchio, cette déviation permet d’éviter l’attente au feu rouge pour les automobilistes souhaitant tourner à gauche pour se rendre au hameau de Taglio Rossu, aux piscines naturelles du Cavu et à Conca. Et réciproquement, le retour vers Porto-Vecchio fait gagner du temps.