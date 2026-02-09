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Une nouvelle route vient d’ouvrir pour désengorger le feu rouge de Sainte-Lucie-de Porto-Vecchio


B.L. le Samedi 1 Août 2026 à 19:00

Depuis quelques jours, quand on vient de Porto-Vecchio, il est possible de quitter la T10 à l’entrée de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio pour rejoindre Conca directement, sans avoir à s’armer de patience jusqu’au carrefour du feu tricolore. Cet itinéraite alternatif, aménagé par la Collectivité de Corse avec la municipalité de Zonza Santa Lucia, devrait réduire le temps d’attente dans le village pour les automobilistes, l’été.



Au mois d'août, une moyenne de 15 900 véhicules par jour empruntent la T10 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, occasionnant des bouchons dans les deux sens.
Au mois d'août, une moyenne de 15 900 véhicules par jour empruntent la T10 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, occasionnant des bouchons dans les deux sens.
16 h 30, l’été : une heure où il est fortement déconseillé d’emprunter la T10 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, sous peine de se retrouver coincé trente minutes, parfois même une heure, dans les bouchons à cause du feu tricolore et des retours de plage des vacanciers. Mais en ce vendredi 31 juillet, la file des véhicules est moins longue qu’à l’accoutumée car depuis quelques jours, une nouvelle voie relie la T10 à la route de Conca et Taglio Rossu (la RD168a), via l’ancienne impasse de la strada di a Gara. 

La Collectivité de Corse et la municipalité de Zonza Santa Lucia ont fait bitumer 200 à 300 mètres de route, sur la gauche et à l’arrière du magasin Weldom, 500 mètres avant d'arriver au feu tristement réputé. Les panneaux ont été installés et la route est désormais accessible à tous les véhicules (à l’exception des poids lourds de plus de 5,5 tonnes). Concrètement, quand on vient de Porto-Vecchio, cette déviation permet d’éviter l’attente au feu rouge pour les automobilistes souhaitant tourner à gauche pour se rendre au hameau de Taglio Rossu, aux piscines naturelles du Cavu et à Conca. Et réciproquement, le retour vers Porto-Vecchio fait gagner du temps.

La nouvelle route vers Conca permet d'éviter l'attente au feu rouge quand on vient de Porto-Vecchio.
La nouvelle route vers Conca permet d'éviter l'attente au feu rouge quand on vient de Porto-Vecchio.
Quand on vient de Bastia, la donne est un peu différente. On doit toujours se résoudre à patienter avant le feu, mais l’attente devrait s’avérer moins longue car les véhicules qui, jusqu’à maintenant, coupaient la T10 au carrefour (ralentissant de fait la circulation), ne le feront plus puisqu’ils auront emprunté préalablement la nouvelle déviation. En conséquence, le trafic aux abords du feu devrait s’en trouver fluidifié durant la haute saison touristique.

Le projet de contournement toujours d'actualité

Mi-juillet, le président de la CdC, Gilles Giovannangeli avait fait le déplacement à Sainte-Lucie, où il a rencontré la nouvelle équipe municipale. Suite à cette entrevue, le principe de la création d’un « tourne à gauche » avait été acté à titre expérimental avant la fin de l’année. Si ce dernier aménagement n’est pas encore complètement finalisé, il est déjà possible de mettre son clignotant pour emprunter la nouvelle bretelle vers Conca.

Ce nouvel itinéraire alternatif rejoint Conca via la strada di a Gara, parallèle à la T10.
Ce nouvel itinéraire alternatif rejoint Conca via la strada di a Gara, parallèle à la T10.
Du reste, cet itinéraire alternatif n'enterre aucunement le grand projet de contournement de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, long de 4,2 km et chiffré à plus de 33 millions d’euros. Le dépôt du dossier d’autorisation environnementale est prévu l’an prochain auprès des services de l’État. Ce projet très attendu prévoit notamment la réalisation d’un ouvrage d’art au-dessus du Cavu et la création de quatre giratoires pour sécuriser les raccordements. En période hivernale, la T10 voit passer une moyenne de 5 900 véhicules par jour à hauteur de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Une affluence qui triple au mois d'août avec 15 900 véhicules/jour, l'engorgement au carrefour commençant à se faire ressentir dès le mois d'avril.

 




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