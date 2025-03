La déviation de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio revient devant l’Assemblée de Corse

C’est un projet à l’étude depuis plus de 15 ans. À l’occasion de la session de l’Assemblée de Corse de mars, qui se déroulera jeudi et vendredi, l’Exécutif présentera un rapport d’information sur l’état d’avancement du projet d’aménagement de la déviation de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, située sur les communes de Zonza et Lecci.



Dans ce document, il est en effet rappelé que « la Collectivité de Corse a engagé une réflexion globale pour améliorer la liaison entre Bastia et Bonifacio ». Or, le centre de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, sur la commune de Zonza, est un point noir particulièrement redouté par les automobilistes notamment l’été. L’Exécutif relève à ce titre que l’urbanisation de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio a « eu pour conséquence une augmentation du trafic de desserte locale alors que le trafic de transit continuait d’augmenter, se traduisant par une saturation du réseau routier en période estivale causée principalement par la présence d’un carrefour stratégique en plein centre de l’agglomération de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio ». Pour preuve, une étude de trafic réalisée en 2015 et réactualisée en 2021 a permis d’observer que si en période hivernale le trafic moyen journalier le plus bas observé correspond à 6900 véhicules par jour, en période estivale, le trafic moyen journalier maximum observé correspond à 15 900 véhicules par jour. De quoi saturer rapidement l’ex-RT 10 avec le cycle de feux actuellement en place.



« Ces dysfonctionnements circulatoires sont d’autant plus importants en heure de pointe du matin qu’en heure de pointe du soir et sont notamment causés par l’étroitesse des rues au niveau du carrefour à feux, empêchant les poids lourds de passer en même temps qu’un autre véhicule, l’attente des véhicules en tourne à gauche depuis l’ex RT 10 bloque le passage des véhicules suivants, le cycle de feux du carrefour ex RT 10/ ex-RD 168a non réglementaire de 185 secondes engendre des temps d’attente trop longs », détaille encore le rapport. De facto, en concertation avec les communes de Zonza et Lecci, décision a été prise de dévier l’ex-RT10 afin de dissocier le trafic de transit du trafic de desserte locale.



Après une procédure de consultation publique, un tracé d’une longueur d’environ 4,2km contournant le centre urbain de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio a été retenu. Une voie nouvelle qui prendra son origine au carrefour d’accès à la déchetterie au Nord (sur la commune de Zonza), pour se terminer à la sortie Sud de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio à la limite de la commune de Lecci. « Le projet de déviation, associé à la requalification de l’ex-RT 10 en boulevard urbain, permettra de favoriser la sécurité et le cadre de vie des riverains tout en favorisant les conditions de transit et de circulation des usagers », souligne le rapport en précisant : « Le raccordement sur l’ex-RT 10 sera réalisé via un carrefour giratoire 4 branches ; le franchissement du Cavu sera réalisé par la création d’un ouvrage d’art (soit par un pont à portée unique d’une longueur de 88m, soit par un pont à 3 travées de 109m de long environ) ; la route de la Testa sera rétablie via un carrefour giratoire 4 branches ; il en sera de même pour le rétablissement de l’ex-RD 168a ; le rétablissement de la piste DFCI sera réalisé via un passage dénivelé d’une longueur de 28 m ; enfin le raccordement sur l’ex-RT10 ouest (côté Lecci) sera réalisé via un carrefour giratoire 4 branches ».



Si sur le papier le projet semble donc bien avancé, il doit cependant obtenir certaines autorisations pour voir le jour. Ainsi, après avoir transmis un premier dossier de demande d’autorisation environnementale aux services de l’État en 2017, complétée par des études sur les volets hydraulique, biodiversité, paysager et urbanistique entre 2021 et 2022, la CdC a déposé des demandes d’Autorisation Environnement Unique (DAUE) et de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) auprès de la préfecture de Corse-du-Sud le 7 août 2023. « Cette étape n’avait jusqu’à présent jamais été franchie », souligne l’Exécutif. Par ailleurs, une « demande de dérogation de destruction d’espèces protégées au titre de la Biodiversité a été transmise au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) » et a reçu un avis défavorable en date du 21 décembre 2023. Dans cet avis, il était notamment demandé à la collectivité de « rechercher des sites de compensation qui permettent un vrai gain net de biodiversité » afin de « restaurer les habitats et les espèces qui seront détruites » par la déviation.



Dans ce droit fil, le rapport précise que « de nouvelles zones de compensation ont été recherchées et redéfinies entre la CdC, le BE en écologie et la mairie de Zonza », et couvrent des sites aux abords de la déviation, dont les zones humides, Erbaju et le site du Stabiacciu. En corollaire, la CdC a engagé des études nécessaires à la reprise du dossier CNPN, et aspire à redéposer ce dernier « pour une saisine de la commission de protection de la nature CPNC mi-2026 ». « Si et seulement si le CNPN émet un avis favorable, la demande d’autorisation environnementale unique pourra être redéposée en enquête publique suivie d’une déclaration d’utilité publique et enfin une expropriation permettant d’assurer la maitrise foncière », détaille le rapport qui chiffre par ailleurs le coût des travaux de la déviation de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et des diverses mesures compensatoires imposées par la règlementation à environ 33 633 561 € HT. Une évaluation qui pourra « être réactualisée ultérieurement ».